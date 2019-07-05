Зеленский о главе Донецкой ОГА: Павел - такой же украинец, как и мы

Новости Украины: Владимир Зеленский рассказал о новоназначенном главе Донецкой областной государственной администрации Павле Кириленко.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что семья новоназначенного главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко проживает на оккупированной территории, его родители считают себя украинцами, а со своим братом он не общается из-за разных политических взглядов.

"Я уже видел информацию о том, что якобы брат Павла работает в "ДНР", служит и так далее. Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. Естественно, у Паши там семья, там родители его и там брат. Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, никуда не хотят переезжать, хотя Павел им предлагал. Что касается брата, то я знаю, что для него это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость это сказать. С братом он не общается из-за политических разногласий", - сказал он на представлении нового главы Донецкой ОГА в пятницу в Краматорске.

Зеленский указал, что Кириленко сам покинул оккупированную территорию после известных событий, проживает и работает в Украине с первых дней оккупации отдельных районов Донбасса.

"Из-за войны на Донбассе много разбитых семей. Павел – такой же украинец, как и мы. И попрошу не делить нас на "своих" и "чужих", людей, которые сегодня на временно оккупированных территориях. Они такие же украинцы, дефектов у них нет", - подчеркнул он.

В свою очередь первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов отметил, что в команде президента доверяют новому главе Донецкой ОГА. "Мы уважаем его мужество и решимость, с которой он взял на себя эту ответственность. Это очень важная часть нашей страны, и здесь очень непростая ситуация. Ему надо дать время адаптироваться и вникнуть в дела", - указал он.

Кириленко поблагодарил президента Зеленского за доверие и подчеркнул, что все поставленные перед ним задачи будут выполнены.

"Я уверен в плодотворном сотрудничестве с правоохранительными органами, с органами местного самоуправления, с райгосадминистрациями, а также с объединенными территориальными громадами после того, как они будут созданы", - заявил новоназначенный глава Донецкой ОГА.