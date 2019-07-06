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Суббота, 06.07.2019
Слипачук: Судебная система решила уничтожать ЦИК
Слипачук: Судебная система решила уничтожать ЦИК
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Слипачук: Судебная система решила уничтожать ЦИК

Слипачук: Судебная система решила уничтожать ЦИК
09:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Центрибзирком заявил о попытках дискредитации избирательной кампании решениями Верховного суда.

Судебные решения по поводу регистрации экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблоггера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты ставили под угрозу нормальное продолжение избирательного процесса в Украине.

Об этом в интервью LB.ua сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Буду, наверное, проводить большой брифинг о том, зачем судебная система решила в рамках этой кампании уничтожать ЦИК", - отметила она.

Председатель ЦИК допустила, что причиной происходящего может быть отсутствие опыта у новых судей Верховного Суда, которые "раньше не рассматривали дела такого рода, такой сложности – как в правовом, так и в политическом смысле".

Однако более вероятной версией попыток внести хаос в работу ЦИК Слипачук видит влияние на суды отдельных политических сил.

В случае пережеребьевки ЦИК не успеет обеспечить избирателей бюллетенями

"Это выгодно определенным политическим силам, властным кругам с целью, возможно, дискредитации ЦИК, что может привести к срыву избирательной кампании или досрочному прекращению полномочий членов комиссии, которые не являются "ручными". Пошла информационная волна о том, что мы – чьи-то ставленники, нас осыпали разными эпитетами... И звучат подобные заявления, начиная от политиков и заканчивая чиновниками высшего ранга", – отметила глава комиссии.

Она также не исключила, что сейчас наблюдаются последствия "полного хаоса и краха институциональных столпов государства: судебной власти, конституционной и исполнительной".

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Все по теме:

Суд, ЦИК, Парламентские выборы 2019, Татьяна Слипачук.
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