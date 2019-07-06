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Вышинский может выйти на свободу из-за решения КС

Вышинский может выйти на свободу из-за решения КС
10:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Кирилла Вышинского могут освободить из-под стражи под залог из-за решения КС по норме статьи УПК.

Руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, подозреваемый в государственной измене, может быть освобожден из-под ареста под залог в связи с признанием Конституционным судом Украины неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения (содержание под стражей), прогнозирует прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

"На 15 июля назначено судебное заседание, на котором, вероятно, адвокаты будут хлопотать о залоге подозреваемому (Вышинскому - ред), а прокуратура АР Крым будет обосновывать риски его бегства за границу в случае выхода из СИЗО. (…) Для лучшего понимания ситуации после решения КСУ … можно взять для примера Кирилла Вышинского. Имея прецеденты, мы все понимаем, к чему может привести его выход из-под стражи, кто может заплатить за него залог - даже на космическую сумму - и помочь бежать за границу с целью дальнейшего избежания ответственности", - написал Мамедов в статье для еженедельника "Зеркало недели. Украина".

Он напомнил, что недавно Конституционный суд Украины признал неконституционной норму УПК, которой суд фактически обязывался, выбирая меру пресечения, применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей. Эта норма (ч. 5 ст. 176 УПК) применялась к подозреваемому в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и преступлений, связанных с террористической деятельностью или деятельностью незаконных военизированных или вооруженных формирований.

Вышинский проведет половину лета в СИЗО

"…вследствие этого решения "исчез правовой предохранитель", не позволявший лицам, которые подозревались, в частности, в государственной измене и которые абсолютно обоснованно, по мотивированному решению суда, находятся под стражей, оказаться на свободе и сбежать за границу", - констатирует прокурор АРК.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве Вышинского. Совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая суд в Херсоне избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Эта мера пресечения несколько раз продлевалась.

В конце мая 2019 года Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы защиты Вышинского в вопросе законности его задержания.

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Конституционный Суд, СИЗО, Прокурор, Госизмена, Кирилл Вышинский.
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