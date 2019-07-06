Скачать
Суббота, 06.07.2019
Генерал-лейтенант Вишневский стал командующим силами логистики ВСУ
Генерал-лейтенант Вишневский стал командующим силами логистики ВСУ
Зеленский представил нового главу Львовской ОГА
Зеленский представил нового главу Львовской ОГА
В Украину прилетел легендарный Майк Тайсон
В Украину прилетел легендарный Майк Тайсон
Дочь Мадонны готовится к свадьбе: детали
Дочь Мадонны готовится к свадьбе: детали

Партия Пенсионеров не смогла снять Саакашвили с выборов

Партия Пенсионеров не смогла снять Саакашвили с выборов
15:06 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости Украины: Михеил Саакашвили не будет снят с парламентских выборов после жалобы Партии пенсионеров.

Шестой апелляционный административный суд в субботу отказал в удовлетворении иска Партии пенсионеров Украины к ЦИК о правомерности регистрации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили кандидатом в народные депутаты по списку партии "Рух новых сил".

"Суд решил: в удовлетворении административного иска Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии (третье лицо – партия Михаила Саакашвили "Рух новых сил") о признании противоправным и отмене постановления (о регистрации Саакашвили - ред)…отказать полностью", - цитирует решение суда "Интерфакс-Украина".

Суд также постановил взыскать с Партии пенсионеров Украины судебный сбор за подачу административного иска в сумме 1921 грн.

Решение суда может быть обжаловано в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.

Партия пенсионеров судится с ЦИК по регистрации Саакашвили

Как сообщил ранее "Интерфакс-Украина" адвокат, член партии "Рух новых сил" Павел Богомазов, истец хотел отменить через суд постановление ЦИК от 29 июня в части регистрации Саакашвили для участия в парламентских выборах 21 июля.

В Партии пенсионеров считают, что Саакашвили не проживал в Украине беспрерывно в течение 5 лет как ее гражданин, что является требованием к кандидату в депутаты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, ЦИК, Парламентские выборы, Партия пенсионеров, Михеил Саакашвили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы
02 Гороскоп на сегодня, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Опасность гель-лака: как уберечься
04 Ивана Купала 2019: красивые поздравления в открытках и стихах
05 Гороскоп на завтра, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине в ближайшие сутки сохраняется прохладная погода с дождями
В Украине сохраняется прохладная погода с дождями
Актуальные курсы валют от НБУ на 6 июля
Актуальные курсы валют от НБУ на 6 июля
Коболев ответил на ультиматум Гройсмана о дивидентах &quot;Нафтогаза&quot;
Коболев ответил на ультиматум Гройсмана о дивидентах "Нафтогаза"
Роль Арагорна во &quot;Властелине колец&quot; могла достаться Расселу Кроу
Роль Арагорна во "Властелине колец" могла достаться Расселу Кроу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь