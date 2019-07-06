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В Меджлисе рассказали об ожиданиях от Зеленского

В Меджлисе рассказали об ожиданиях от Зеленского
19:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Крымские татары ждут от Зеленского изменения статуса автономной республики.

Представители Меджлиса крымско-татарского народа ожидают от президента Украины Владимира Зеленского законодательного изменения статуса Крыма.

Мол, сегодня полуостров имеет статус "непонятной территориальной автономии".

Крым должен стать крымско-татарской национальной автономией, заявил заместитель председателя собрания Ильми Умеров, сообщает издание "Новости Донбасса".

"Мы ждем понимания. Нам кажется, что на сегодня президент не слишком осведомлен в проблемах крымских татар, путях их решения и необходимости решения этих вопросов. Основной вопрос, по которому у нас будут переговоры – это изменения в статье 10 Конституции Украины. Необходимо изменить статус Крыма на крымско-татарскую территориальную автономию", – сказал заместитель председателя Меджлиса.

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Он также сообщил, что Меджлис планировал предложить в список партии "Слуга народа" около 10 представителей крымско-татарского народа, но этого так и не произошло.

"Крымские татары в этом году впервые пошли на диверсификацию. Всегда мы договаривались с одной политической силой, поддерживали ее. На этот раз, учитывая, что наш электорат остался в Крыму, у нас есть только авторитет, мы решили выдвинуть в нескольких политических партиях, цели и задачи которых не противоречат нашим, и думали идти в партию "Слуга народа", но встреча не состоялась", – рассказал Ильми Умеров.

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Крым, Крымские татары, Владимир Зеленский, Ильми Умеров.
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