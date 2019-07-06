"Слуга народа" подала апелляцию на решение суда о пережеребьевке

Новости Украины: Партия "Слуга народа" обжаловала повторную жеребьевку.

Партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на судебное решение, согласно которому ЦИК обязана провести повторную жеребьевку и изменить номера, под которыми партии расположены в избирательных бюллетенях.

Об этом сообщается в Facebook политсилы.

По мнению партии, смена номеров в списках может привести к негативным последствиям. А именно: "Искажение воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях. Невозможность перепечатки избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе и, соответственно, невозможность проведения голосования на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. Безрезультатные и безвозвратные расходы денежных средств Государственного бюджета Украины, средств избирательных фондов политических партий", - говорится в сообщении.

Внеочередные парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля.

В ЦИК утверждают, что в случае, если Центризбирком будет вынужден провести повторную жеребьевку политических партий, избирательные бюллетени в общегосударственном избирательном округе могут не успеть напечатать и доставить избирательным комиссиям на местах.