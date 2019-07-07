Герасимов: После ПАСЕ делегация РФ в ПА ОБСЕ получила "очень холодный душ"

Новости Украины: Артур Герасимов заявил, что в ПА ОБСЕ было продемонстрировано единство международного сообщества.

На сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ была четко продемонстрирована решительное единство международного сообщества в осуждении российской агрессии против Украины - как в Крыму, так и на Донбассе.

Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту Укринформа сообщил председатель делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Артур Герасимов.

"Важнейшим является то, что после событий в ПАСЕ сегодня в Люксембурге было продемонстрировано единство международного сообщества в осуждения российской агрессии против Украины в целом, включая Донбасс. И во время выступлений коллег-парламентариев из других стран, и во время обсуждений нашей резолюции или в целом ситуации с российской агрессией мы чувствовали эту поддержку. Это был не холодный, это - очень холодный душ для российской делегации", - отметил Герасимов.

По его словам, в начале сессии ПА ОБСЕ буквально "чувствовалось в воздухе", с каким настроением приехали российские депутаты: "После событий в ПАСЕ россияне приехали сюда уверенные, что вопрос решен. И их поведение это демонстрировало. Но благодаря мощной работе нашей делегации Верховной Рады, МИД и прежде всего Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене удалось не просто переломить ситуацию, а сделать так, что за украинскую резолюцию проголосовали почти в десять раз больше делегатов, чем против нее. Против голосовала одна делегация - это сами россияне".

Депутат напомнил, что сегодня комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ поддержал предложенную украинской делегацией резолюцию с осуждением захвата украинских моряков и милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей.

"Что касается этой резолюции, ключевые моменты там такие: полностью подтверждается то, что Крым – это Украина, подтверждается и делается упор на защите территориальной целостности и суверенитета Украины, и также четко осуждается милитаризация Крыма и пиратское нападение России на наших моряков у Керченского пролива", - заявил Герасимов.

Кроме того, комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию с осуждением российской агрессии на Донбассе. В этом документе содержится призыв обеспечить деоккупацию АР Крым и Севастополя, вывести российские вооруженные силы с украинской территории, а также призыв к РФ выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей, которые она не выполняет. При этом была отклонена поправка российской делегации, которая хотела исключить этот призыв из текста резолюции.

Напоминаем, с 4 по 8 июля в Люксембурге проходит XVIII ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. В ее работе принимают участие 300 делегатов, представляющих 57 стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламенты государств-партнеров, а также представители международных организаций.

На прошлой неделе ПАСЕ, несмотря на протест украинской делегации и других стран, согласилась вернуть россиян в эту организацию безусловно и без всяких санкций.