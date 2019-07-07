Гройсман: Некоторые дороги не ремонтировали с 70-х годов

Новости Украины: Владимир Гройсман: Правительство подготовило программу восстановления дорог, которые не ремонтировали с 1970-х годов.

Территориальные дороги, соединяющие украинские райцентры, находятся в ужасном состоянии, поскольку некоторые из них не ремонтировались еще с 1970-х годов.

Об этом в Facebook написал Владимир Гройсман.

"Сейчас территориальные дороги, соединяющие райцентры, - в ужасном состоянии. Некоторые из них не ремонтировались с 70-х годов. Поэтому правительство подготовило программу восстановления таких дорог", - отметил Гройсман.

Премьер сообщил, со следующего строительного сезона правительство продолжит ремонтировать трассы и соединять областные центры.

“А параллельно пойдем на уровень ниже, и капитально займемся дорогами между районными центрами”, - добавил глава Кабмина.