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Гройсман: Некоторые дороги не ремонтировали с 70-х годов

Гройсман: Некоторые дороги не ремонтировали с 70-х годов
04:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин

Новости Украины: Владимир Гройсман: Правительство подготовило программу восстановления дорог, которые не ремонтировали с 1970-х годов.

Территориальные дороги, соединяющие украинские райцентры, находятся в ужасном состоянии, поскольку некоторые из них не ремонтировались еще с 1970-х годов.

Об этом в Facebook написал Владимир Гройсман.

"Сейчас территориальные дороги, соединяющие райцентры, - в ужасном состоянии. Некоторые из них не ремонтировались с 70-х годов. Поэтому правительство подготовило программу восстановления таких дорог", - отметил Гройсман.

Премьер сообщил, со следующего строительного сезона правительство продолжит ремонтировать трассы и соединять областные центры.

“А параллельно пойдем на уровень ниже, и капитально займемся дорогами между районными центрами”, - добавил глава Кабмина.

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Дороги, Кабмин, Ремонт, Владимир Гройсман.
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