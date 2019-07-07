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Данилюк в компании Тейлора, Баканова и Джемилева посетил админграницу с Крымом

Данилюк в компании Тейлора, Баканова и Джемилева посетил админграницу с Крымом
19:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Тейлор и главы СНБО и СБУ посетили "Каланчак" на админгранице с Крымом.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, секретарь СНБО Александр Данилюк, в.и.о. председателя СБУ Иван Баканов и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев посетили районы, граничащие с оккупированной РФ АР Крым.

Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Сегодня, в обществе Временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Б.Тейлора, в.и.о. председателя СБУ Ивана Баканова и лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева посетил КПВВ "Каланчак", на границе с оккупированным полуостровом", - написал Данилюк.

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Он также записал на админгранице с оккупированным Крымом видеообращение к своему отцу, у которого сегодня день рождения, с которым часто бывал в детстве в Крыму.

"Верю, что очень скоро смогу показать наши с папой "крымские воспоминания" уже своим детям", - отметил Данилюк.

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Все по теме:

Александр Данилюк, Мустафа Джемилев, Оккупированный Крым, Админграница, КПВВ "Каланчак", Уильям Тейлор, Иван Баканов.
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