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Данилюк: Не буду врать, я заинтересован в должности премьера
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Данилюк: Не буду врать, я заинтересован в должности премьера

Данилюк: Не буду врать, я заинтересован в должности премьера
02:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Александр Данилюк не отрицает что заинтересован в премьерском кресле.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подтвердил, что заинтересован в должности премьер-министра Украины.

Об этом он заявил в интервью ТСН.

На вопрос журналистки, интересует ли его в перспективе должность председателя правительства, Данилюк ответил: №Не буду врать, что меня это не интересует".

Напоминаем, сегодня, 7 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк вместе с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором посетили контрольный пункт въезда/выезда «Каланчак», что на админгранице с оккупированным Россией Крымом.

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Все по теме:

Премьер-министр, СНБО, Должность, Александ Данилюк.
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