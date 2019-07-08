Данилюк: Не буду врать, я заинтересован в должности премьера

Новости Украины: Александр Данилюк не отрицает что заинтересован в премьерском кресле.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подтвердил, что заинтересован в должности премьер-министра Украины.

Об этом он заявил в интервью ТСН.

На вопрос журналистки, интересует ли его в перспективе должность председателя правительства, Данилюк ответил: №Не буду врать, что меня это не интересует".

Напоминаем, сегодня, 7 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк вместе с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором посетили контрольный пункт въезда/выезда «Каланчак», что на админгранице с оккупированным Россией Крымом.