У Гройсмана сообщили об отмене встречи с Могерини

Новости Украины: Накануне саммита Украина-ЕС не состоится встреча премьера Владимир Гройсмана и представителя ЕС Федерики Могерини.

Встреча Премьер-министра Владимира Гройсмана с Высоким представителем Европейского Союза Федерикой Могерини отменена.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отменена встреча Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с Высоким представителем Европейского Союза, вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини, которая была анонсирована на 8 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник в Киеве состоится саммит Украина - Европейский Союз. Это уже будет 21-я встреча высокого уровня между сторонами, сообщает корреспондент. Лидеры подтвердят укрепление политического и экономического сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.