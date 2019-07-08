Скачать
Понедельник, 08.07.2019
Зеленский сегодня принимает топ-чиновников на саммите Украина-ЕС
Зеленский сегодня принимает топ-чиновников на саммите Украина-ЕС
У Гройсмана сообщили об отмене встречи с Могерини
У Гройсмана сообщили об отмене встречи с Могерини
Бразилия - Перу: обзор финального матча Копа Америка (Видео)
Бразилия - Перу: обзор финального матча Копа Америка (Видео)
Приметы и обряды на 8 июля - День Петра и Февронии
Приметы и обряды на 8 июля - День Петра и Февронии

У Гройсмана сообщили об отмене встречи с Могерини

У Гройсмана сообщили об отмене встречи с Могерини
09:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Накануне саммита Украина-ЕС не состоится встреча премьера Владимир Гройсмана и представителя ЕС Федерики Могерини.

Встреча Премьер-министра Владимира Гройсмана с Высоким представителем Европейского Союза Федерикой Могерини отменена.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отменена встреча Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с Высоким представителем Европейского Союза, вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини, которая была анонсирована на 8 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник в Киеве состоится саммит Украина - Европейский Союз. Это уже будет 21-я встреча высокого уровня между сторонами, сообщает корреспондент. Лидеры подтвердят укрепление политического и экономического сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина-ЕС, Украина, Владимир Гройсман, Федерика Могерини.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый клип от Артура Пирожкова на песню "Алкоголичка" (Видео)
02 Гороскоп на завтра, 8 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Ивана Купала 2019: табу и запреты наших предков
04 Гройсман: Реванш уже не просто "царапается в дверь", он уже заходит в квартиры украинцев
05 Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс доллара 8 июля уверенно держится ниже 27 гривень
Курс доллара 8 июля уверенно держится ниже 27 гривень
В Афганистане боевики взорвали авто, 6 погибших
В Афганистане боевики взорвали авто, 6 погибших
Итоги 7 июля: День ВМС, Зеленский в Луганской области, захват заложников в Одессе и еще две резолюции ПА ОБСЕ
Все самое важное за воскресенье, 7 июля
Простые рекомендации, которые помогут держать вес под контролем
Простые рекомендации, которые помогут держать вес под контролем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь