Зеленский: Высший Антикоррупционный суд заработает в Украине 5 сентября

Новости Украины: Владимир Зеленский сообщил, что в Украине скоро заработает Высший Антикоррупционный суд.

Высший Антикоррупционный суд начнет рассмотрение дел 5 сентября этого года.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с лидерами евроинституций Дональдом Туском и Жаном Клодом Юнкером, передает УНН.

"Мы готовимся к полноценному запуску Высшего Антикоррупционного Суда. Последним барьером к этому было отсутствие помещения для этого суда. Этот вопрос решен. 5 сентября этого года суд начнет рассмотрение дел про топ-коррупцию. Я с этим вас поздравляю", - сказал Президент.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект об Антикоррупционном суде.