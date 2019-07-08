Зеленский: Высший Антикоррупционный суд заработает в Украине 5 сентября

Высший Антикоррупционный суд начнет рассмотрение дел 5 сентября этого года.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с лидерами евроинституций Дональдом Туском и Жаном Клодом Юнкером, передает УНН.
"Мы готовимся к полноценному запуску Высшего Антикоррупционного Суда. Последним барьером к этому было отсутствие помещения для этого суда. Этот вопрос решен. 5 сентября этого года суд начнет рассмотрение дел про топ-коррупцию. Я с этим вас поздравляю", - сказал Президент.
Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект об Антикоррупционном суде.