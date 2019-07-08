Скачать
Понедельник, 08.07.2019
ЕС выделит Украине свыше €150 млн для финансирования ключевых реформ
ЕС выделит Украине свыше €150 млн для финансирования ключевых реформ
Лукашенко отреагировал на предложение Зеленского о переговорах с Путиным
Лукашенко отреагировал на предложение Зеленского
Сборная Украины по баскетболу официально возглавил латвиец Багатскис
Сборная Украины по баскетболу официально возглавил латвиец Багатскис
The Neighborhood приедет в Киев с масштабным концертом: что известно
The Neighborhood приедет в Киев с масштабным концертом: что известно

Зеленский: Высший Антикоррупционный суд заработает в Украине 5 сентября

Зеленский: Высший Антикоррупционный суд заработает в Украине 5 сентября
17:57 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Зеленский сообщил, что в Украине скоро заработает Высший Антикоррупционный суд.

Высший Антикоррупционный суд начнет рассмотрение дел 5 сентября этого года.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с лидерами евроинституций Дональдом Туском и Жаном Клодом Юнкером, передает УНН. 

"Мы готовимся к полноценному запуску Высшего Антикоррупционного Суда. Последним барьером к этому было отсутствие помещения для этого суда. Этот вопрос решен. 5 сентября этого года суд начнет рассмотрение дел про топ-коррупцию. Я с этим вас поздравляю", - сказал Президент.

Законопроект Зеленского о запуске Антикорсуда уже в Раде

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект об Антикоррупционном суде. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Борьба с коррупцией, Владимир Зеленский, Высший антикоррупционный суд, Антикорсуд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый клип от Артура Пирожкова на песню "Алкоголичка" (Видео)
02 Рабочая неделя в Украине начинается с дождей: прогноз синоптиков
03 Красивые поздравления с Днем семьи, любви и верности
04 Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue
05 Приметы и обряды на 8 июля - День Петра и Февронии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский сообщил о продлении санкций ЕС против РФ
Зеленский сообщил о продлении санкций ЕС против РФ
Прощальное заявление Туска: на меня часто смотрели как на проукраинского маньяка
Прощальное заявление Туска: на меня часто смотрели как на проукраинского маньяка
Зеленский Путину: Надо поговорить? Обсудим чей Крым, кого там нет на Донбассе
Зеленский Путину: Надо поговорить? Обсудим чей Крым
Netflix пообещал сократить курение в своих проектах
Netflix пообещал сократить курение в своих проектах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь