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Гражданские лица отныне могут занимать руководящие должности в Минобороны: указ

Гражданские лица отныне могут занимать руководящие должности в Минобороны: указ
01:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: Президент предоставил возможность гражданским лицам занимать руководящие должности в Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский внес ряд изменений в указ президента от 2002 года "О перечнях должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям". Соответствующий документ под номером 498/2019 был обнародован на сайте Президента Украины, передает УНН.

Согласно указу, были исключены нормы о том, что должность Министра обороны может занимать только генерал армии (в случае назначения на эту должность военнослужащего), а должность заместителя лишь генерал-полковник, адмирал (в случае назначения на эту должность военнослужащего).

В частности, президентом были отменены нормы о том, что директором Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества может быть только генерал-лейтенант или вице-адмирал.

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Отмечается, что этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года 5-й президент Украины Петр Порошенко заявил, что "до конца года все руководство Министерства обороны Украины перейдет на гражданский контроль".

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Минобороны, Указ, Владимир Зеленский.
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