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Вторник, 09.07.2019
Министры стран ОБСЕ сегодня обсудят ситуацию в Украине
В ОБСЕ сегодня обсудят ситуацию в Украине
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Министры стран ОБСЕ сегодня обсудят ситуацию в Украине

Министры стран ОБСЕ сегодня обсудят ситуацию в Украине
09:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Представители 57 стран ОБСЕ сегодня обсудят вопрос урегулирования конфликта на Донбассе.

Министры стран-участниц ОБСЕ сегодня, 9 июля, обсудят вопрос Украины, в частности усилия по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ. 

Так, 9 июля 2019 года, министры иностранных дел и другие высокопоставленные представители 57 государств-участников ОБСЕ примут участие в неформальной встрече министров в Высоких Татрах в Словакии.

"Это мероприятие позволит делегациям подвести итоги прошлых решений и действий, особенно в отношении текущих вызовов в сфере безопасности, и обсудить текущие вопросы повестки дня ОБСЕ: усилия по урегулированию конфликта в Украине и вокруг нее и затяжных конфликтов", - в частности указали в ОБСЕ.

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Также планируется обсудить транснациональные угрозы; необходимость поощрения комплексного подхода к безопасности, в том числе по обязательствам относительно человеческого измерения, верховенства права, надлежащего управления, а также экономических и экологических аспектов безопасности; и поиск новаторских путей решения современных проблем безопасности, возникающих из-за новых технологий, изменений климата, миграционных движений и развития политических и общественных парадигм, среди других тенденций. 

Напомним, ПА ОБСЕ приняла декларацию с осуждением милитаризации Крыма и Черного моря.

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Европа, ОБСЕ, Донбасс, ОРДЛО.
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