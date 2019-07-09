Скачать
Вторник, 09.07.2019
Повышение тарифов на газ в 2016 году признано незаконным
Повышение тарифов на газ в 2016 году признано незаконным
Климпуш-Цинцадзе прокомментировала cоглашения, подписанные на саммите "Украина-ЕС"
Климпуш-Цинцадзе об итогах саммита "Украина-ЕС"
Олимпик подал иск в Лозанну на комитет УАФ
Олимпик подал иск в Лозанну на комитет УАФ
Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали новое яркое фото
Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали новое яркое фото

ОБСЕ признала украинских моряков, захваченных РФ, военнопленными

ОБСЕ признала украинских моряков, захваченных РФ, военнопленными
14:07 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В ПА ОБСЕ осуждают неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное несоразмерное применение военной силы со стороны РФ против украинских моряков.

В Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ.

В документе сказано, что Парламентская ассамблея ОБСЕ "вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы".

Также в резолюции осуждается продолжающаяся оккупация и аннексия Крыма Российской Федерацией. В этой связи в ПА ОБСЕ настоятельно призывают РФ вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть полуостров под контроль Украины.

При этом Парламентская ассамблея ОБСЕ "вновь заявляет о своей глубокой озабоченности в связи с ростом милитаризации Крымского полуострова и намерением Российской Федерации развернуть в этом районе ядерное оружие, нарушая тем самым безъядерный статус Украины и еще более подрывая мир и безопасность в Европе, регионе и во всем мире", и "осуждает растущую милитаризацию Российской Федерацией Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря".

Кроме того, ПА ОБСЕ "осуждает неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное несоразмерное применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года".

Парламентская ассамблея "рекомендует действующему председателю ОБСЕ, институтам ОБСЕ и государствам-участникам прилагать все усилия и использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения безотлагательного и безоговорочного освобождения украинских военнопленных, удерживаемых в заключении Российской Федерацией, и захваченных судов".

Также она настоятельно призывает РФ оказывать украинским военнопленным, пока они не будут освобождены, необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь согласно соответствующим положениям международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции.

Парламентарии ОБСЕ настоятельно призывают РФ обеспечить свободу прохода через Азовское море и Керченский пролив в соответствии с нормами международного права, в частности положениями Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

В МИД отреагировали на предложение Кремля "судить моряков по закону РФ"

Также в ПА ОБСЕ поддерживают предоставление необходимых ресурсов для повышения потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности за счет использования оборудования технического наблюдения, беспилотных летательных аппаратов и спутниковых изображений, по наблюдению за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе.

В резолюции содержится призыв к РФ устранить все ограничения мониторинговой деятельности миссии ОБСЕ, особенно в оккупированных Россией южных районах Донецкой области, прилегающих к Азовскому морю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, ПА ОБСЕ, РФ, Моряки, Военнопленные, Пленные моряки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
02 Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
03 Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)
04 Бесценный набор витаминов: названа самая полезная зелень для здоровья
05 Гороскоп на сегодня, 9 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Официальный курс валют от НБУ на 9 июля: гривна продолжает укреплятся
Официальный курс валют от НБУ на 9 июля
Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
British Airways грозит штраф £ 183 млн из-за утечки персональных данных клиентов
British Airways грозит штраф £ 183 млн из-за утечки персональных данных клиентов
Светлана Лобода показала редкое фото подросших дочерей
Светлана Лобода показала редкое фото подросших дочерей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь