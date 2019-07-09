ОБСЕ признала украинских моряков, захваченных РФ, военнопленными

Новости Украины: В ПА ОБСЕ осуждают неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное несоразмерное применение военной силы со стороны РФ против украинских моряков.

В Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ.

В документе сказано, что Парламентская ассамблея ОБСЕ "вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы".

Также в резолюции осуждается продолжающаяся оккупация и аннексия Крыма Российской Федерацией. В этой связи в ПА ОБСЕ настоятельно призывают РФ вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть полуостров под контроль Украины.

При этом Парламентская ассамблея ОБСЕ "вновь заявляет о своей глубокой озабоченности в связи с ростом милитаризации Крымского полуострова и намерением Российской Федерации развернуть в этом районе ядерное оружие, нарушая тем самым безъядерный статус Украины и еще более подрывая мир и безопасность в Европе, регионе и во всем мире", и "осуждает растущую милитаризацию Российской Федерацией Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря".

Кроме того, ПА ОБСЕ "осуждает неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное несоразмерное применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года".

Парламентская ассамблея "рекомендует действующему председателю ОБСЕ, институтам ОБСЕ и государствам-участникам прилагать все усилия и использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения безотлагательного и безоговорочного освобождения украинских военнопленных, удерживаемых в заключении Российской Федерацией, и захваченных судов".

Также она настоятельно призывает РФ оказывать украинским военнопленным, пока они не будут освобождены, необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь согласно соответствующим положениям международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции.

Парламентарии ОБСЕ настоятельно призывают РФ обеспечить свободу прохода через Азовское море и Керченский пролив в соответствии с нормами международного права, в частности положениями Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

Также в ПА ОБСЕ поддерживают предоставление необходимых ресурсов для повышения потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности за счет использования оборудования технического наблюдения, беспилотных летательных аппаратов и спутниковых изображений, по наблюдению за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе.

В резолюции содержится призыв к РФ устранить все ограничения мониторинговой деятельности миссии ОБСЕ, особенно в оккупированных Россией южных районах Донецкой области, прилегающих к Азовскому морю.