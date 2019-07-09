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В Кремле сожалеют об отмене скандального телемоста

В Кремле сожалеют об отмене скандального телемоста
14:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют из-за отмены телемоста между телеканалом "Россия" и украинским "NewsOne".

В Кремле сожалеют, что "украинская сторона" оказалась не готова к телемосту между РФ и Украиной.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом мы, безусловно, сожалеем, что это телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была хорошая и очень правильная инициатива двух телеканалов. По всей видимости, украинская сторона не готова к этому", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос журналистов, почему российские ведущие, анонсируя проведение телемоста, говорили исключительно об "общих песнях и истории", однако замалчивали историю отношений Украины и России после 2014 года, Песков сказал: "Не замалчивается, я уверен, что все периоды новейшей истории наших двух стран могли бы быть обсуждены в ходе этого мероприятия".

По его словам, касательно сетований о преждевременности проведения такого мероприятия, то "общение людей никогда не может быть преждевременным, ибо это самое правильное общение и то общение, в котором рождается истина".

Напомним, что на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом "Россия" и украинским NewsOne.

8 июля и.о. председателя СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций в отношении юридических лиц, которые вещают под логотипами "112 Украина" и NewsOne.

После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсируемого телемоста. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ОАО "Промсвязьбанк", через который финансируются оборонные заказы России.

Нацсовет соберется на внеочередное заседание из-за скандального "телемоста"

В СНБО состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, СБУ и Нацполиции относительно "обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова".

Сегодня, 9 июля, Нацсовет по телерадиовещанию принял решение провести внеплановую проверку NewsOne.

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Кремль, РФ, Дмитрий Песков, Newsone, Телемост.
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