Заявление Зеленского о переговорах с РФ: реакция Великобритании

Новости Украины: МИД Великобритании отреагировал на заявление Зеленского о встрече шести лидеров в Минске.

Великобритания приветствует готовность Президента Украины Владимира Зеленского достичь прогресса в урегулировании конфликта на Донбасе и призывает Россию к сотрудничеству.

Об этом УНН сообщил представитель Форин-офиса в ответ на просьбу прокомментировать приглашение Зеленского встретится в Минске с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы приветствуем готовность Президента Зеленского добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины и призываем Россию конструктивно взаимодействовать. Мы продолжаем поддерживать Минский мирный процесс и работу Германии и Франции в рамках нормандского формата", - заявили в Форин-офисе.

Как сообщалось, накануне Президент Украины заявил, что приглашает Путина на встречу в Минске, где также ожидает встретиться с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Терезой Мей, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануелем Макроном.