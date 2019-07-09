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Заявление Зеленского о переговорах с РФ: реакция Великобритании

Заявление Зеленского о переговорах с РФ: реакция Великобритании
17:06 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: МИД Великобритании отреагировал на заявление Зеленского о встрече шести лидеров в Минске.

Великобритания приветствует готовность Президента Украины Владимира Зеленского достичь прогресса в урегулировании конфликта на Донбасе и призывает Россию к сотрудничеству.

Об этом УНН сообщил представитель Форин-офиса в ответ на просьбу прокомментировать приглашение Зеленского встретится в Минске с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы приветствуем готовность Президента Зеленского добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины и призываем Россию конструктивно взаимодействовать. Мы продолжаем поддерживать Минский мирный процесс и работу Германии и Франции в рамках нормандского формата", - заявили в Форин-офисе.

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Как сообщалось, накануне Президент Украины заявил, что приглашает Путина на встречу в Минске, где также ожидает встретиться с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Терезой Мей, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануелем Макроном.

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Великобритания, Россия, Минск, Владимир Зеленский.
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