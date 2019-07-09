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Главы четырех таможен отстранены от исполнения обязанностей

Главы четырех таможен отстранены от исполнения обязанностей
19:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: И. о. главы ГФС освободил от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен.

И. о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", – написал он в Facebook во вторник.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал Власова принять жесткие решения в отношении глав указанных четырех таможен.

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Накануне Зеленский выразил недовольство деятельностью руководителей четырех таможен.

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Таможня, Владимир Зеленский, ГФС, Александр Власов.
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