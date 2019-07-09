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Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину

Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
19:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Климкин считает формат видеопредложения Зеленского приемлемым, но недостаточным для противодействия РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин расценивает формат видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину, в котором он предложил обсудить ситуацию на Донбассе и в Крыму с участием Великобритании, Германии, Франции и США, как приемлемый, однако отмечает, что для системного противодействия РФ этого недостаточно.

"Журналисты задаются вопросом: это вообще приемлемо и правильно - делать такие предложения через видео? На самом деле, почему бы и нет? Политика меняется… К тому же, я не знаю, в какой мере это видео рассчитано на Кремль, а в какой - на внутреннего пользователя", - написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Он отметил, что "дело здесь, скорее, в другом". "С Путиным во время войны вряд ли стоит общаться в той же манере, что с Порошенко во время избирательной кампании… К сожалению, Путина не эмоцию не возьмешь. Он на нее не ведется. Он понимает только силу и конкретные, согласованные действия. Поэтому, чтобы системно противодействовать России, нужны три вещи - четкая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнеров", - написал министр.

"А в остальном - почему бы и не видео. На самом деле я думаю, что за этим форматом будущее", - резюмировал Климкин.

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Как сообщалось, Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания трехсторонней Контактной группы, и обсудить на них ситуацию в Крыму и на Донбассе. Обращение было обнародовано 8 июля в формате открытого видеообращения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на следующий день, что предложение Зеленского "имеет право на существование", но упор должен делаться "на прямой диалог". Он сказал, что предложение главы Украинского государства не обсуждалось на неформальной встрече ОБСЕ во вторник и добавил, что "когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через "Фейсбук".

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Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Павел Климкин.
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