Зеленский назначил председателя Киевской ОГА

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Киевской областной государственной администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий указ президент подписал во время церемонии представления нового председателя Киевской ОГА в Бориспольской городской раде.

"Хочу Михаила Бно-Айрияна вам представить, нового руководителя Киевской области. Можно поаплодировать - новый человек, это профессиональный специалист, действительный менеджер", - заявил он.

"Подписываю указ о назначении Михаила председателем Киевской областной государственной администрации", - сказал Зеленский.