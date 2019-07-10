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Зеленский назначил председателя Киевской ОГА

Зеленский назначил председателя Киевской ОГА
13:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Киевской областной государственной администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий указ президент подписал во время церемонии представления нового председателя Киевской ОГА в Бориспольской городской раде.

"Хочу Михаила Бно-Айрияна вам представить, нового руководителя Киевской области. Можно поаплодировать - новый человек, это профессиональный специалист, действительный менеджер", - заявил он.

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"Подписываю указ о назначении Михаила председателем Киевской областной государственной администрации", - сказал Зеленский.

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Киевская ОГА, Владимир Зеленский, Михаил Бно-Айриян.
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