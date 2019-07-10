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Партия Порошенко требует честных выборов

Партия Порошенко требует честных выборов
18:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: "Европейская солидарность" столкнулась со случаями провокаций для дискредитации политической силы.

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявляет об участившихся провокациях в отношении кандидатов в народные депутаты от этой политической силы, призывает международных наблюдателей фиксировать такие случаи в своих отчетах, а от правоохранителей требует обеспечения беспрепятственного ведения предвыборной кампании. 

"Партия "Европейская солидарность" вынуждена констатировать, что в последние дни зафиксированы факты массовых провокаций, направленных на дискредитацию кандидатов в народные депутаты от нашей политической силы. (…) Считаем эти действия недобросовестной политической конкуренцией и попыткой с помощью методов "черных технологий" сорвать предвыборные туры членов партии", - говорится в обращении "Евросолидарности". 

В частности, речь идет о попытках срыва встреч кандидатов в народные депутаты с избирателями в Хмельницкой, Закарпатской и Винницкой областях.

Ввиду сложившейся ситуации партия обращается к международным наблюдателям с просьбой зафиксировать эти случаи в своих отчетах по итогам проведения избирательной кампании в Украине. 

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"Мы также обращаемся к правоохранительным органам с требованием обеспечить беспрепятственное ведение предвыборной агитации кандидатами в депутаты от "Европейской солидарности", так как законодательство предусматривает уголовную ответственность за препятствование проведения предвыборной агитации", - подчеркивается в обращении.

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Парламентские выборы, Петр Порошенко, Парламентские выборы 2019, Европейская солидарность.
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