Зеленский принял премьера Молдовы Майю Санду: что обсуждалось

Новости Украины: Украина и Молдова не хотят российских войск на своей территории и навязывания "федерализации".

Украина и Молдова не хотят присутствия российских войск на своей территории и навязывания странам так называемой "федерализации", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина и Молдова объединены одним совместным желанием: чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывания нам так называемой "федерализации", - сказал он в Киеве в четверг на брифинге с премьером Молдовы Майей Санду.

Зеленский заверил, что Украина будет и дальше оказывать всеобъемлющую поддержку территориальной целостности Молдовы и принимать активное участие в переговорной процессе по приднестровскому урегулированию.

Он отметил, что правительство и парламент Молдовы всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Надеюсь, что новоназначенное правительство Молдовы продолжит это делать", - указал Зеленский.

"Молдова для нас - очень близкая страна, у нас - теплые отношения. Мы благодарим за постоянную поддержку со стороны Молдовы суверенитета и территориальной целостности Украины », - подчеркнул Президент.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила о поддержке территориальной целостности Украины и уважении к украинцам, которые отдали жизнь за ее защиту.

"Мы в Молдове полностью поддерживаем территориальную целостность Украины, и я ощущаю глубокое уважение и почтение к тем украинцам, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, ее суверенитет, будущее как европейского государства", - сказала она на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Киеве, начав свое выступление на украинском языке.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министром Молдовы Майей Санду объединение энергосистем двух стран с энергосистемой континентальной Европы.

"Отдельно мы обсудили перспективы объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой объединенной Европы. Я заверил молдавскую сторону в надёжности Украины как поставщика электроэнергии", - сказал он на совместном брифинге с Санду после встречи с ней в четверг в Киеве.

Владимир Зеленский также предлагает, чтобы граждане Украины и Молдовы ездили между странами по внутренним ID-картам.

"Не вижу никаких проблем, чтобы наши граждане осуществляли взаимные поездки по внутренним ID-картам", - сказал он на брифинге с премьером Молдовы Майей Санду после встречи с ней в четверг в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с премьер-министром Республики Молдова Майей Санду затронул вопрос экстрадиции экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого получения 150 тыс. долл. взятки.

"Я затронул вопрос об экстрадиции в Украину пресловутого экс-судьи Николая Чауса. Наши партнеры пообещали содействовать этому процессу", - заявил он.

Владимир Зеленский выступил за поддержку украинских школ и изучение украинского языка украинцами в Молдове.

"По моему мнению, нужно сохранить дифференцированный подход к сохранению украинских школ и изучению украинского языка в Молдове", - сказал он на брифинге с премьером Молдовы Майей Санду в четверг в Киеве.

Зеленский указал на важность обеспечения образовательных потребностей украинской общины в Молдове.