В ЕС пояснили отмену санкций против Януковича и Ко

Новости Украины: Сегодня Суд ЕС отменил введенные ранее санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

Решение суда ЕС о приостановлении санкций против президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения были вызваны недостаточностью свидетельств о соблюдении во время возбужденного против них уголовного расследования фундаментальных прав, в частности, права на эффективную правовую защиту.

Соответствующее обоснование содержится в судебном решении, которое обнародовано на сайте Суда ЕС.

Как ранее сообщалось, Суд ЕС отменил решения Совета ЕС, которыми ограничительные меры, применяемые против Януковича и его сына Александра, продлевались в период с 6 марта 2016 года по 6 марта 2017 года, а также с 6 марта 2017 года и до 6 марта 2018 года, а также об ограничительных мерах, которые были продолжены против членов окружения тогдашнего президента - Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева на период с 6 марта 2018 года по 6 марта 2019 года. Все перечисленные лица с 2014 года были включены в перечень лиц, в отношении которых применялось замораживания фондов, на основании того, что они были субъектами уголовного преследования в Украине по расследованию преступлений в связи с растратой государственных средств и их незаконным выводом из страны.

"Прежде всего, Суд, руководствуясь принципом прецедентного права, возникшего из постановления суда юстиции по делу "Азаров против Совета ЕС"», подтвердил, что судопроизводство ЕС должно пересматривать законность всех актов ЕС с точки зрения соблюдения фундаментальных прав. В этой связи, хотя Совет ЕС может основывать решение или продолжение ограничительных мер на решении третьего государства, он должен сам проверить решение Совета... на предмет того, было ли соответствие праву на защиту и праву на эффективную судебную защиту на время принятия решения. Суд пришел к выводу, что заявление о причинах для продления Советом ограничительных мер не включало ни одной ссылки на то, что Совет проверил соответствие решения соблюдения таких прав», - говорится в постановлении суда.

Суд ЕС предложил Совету ЕС, в частности, проверить решения, принятые в рамках Совместной зарубежной политики и политики безопасности (СЗПБ) 2016/318 от 4 марта 2016 года в дополнение к решению 2014/119/ОВПБ относительно ограничительных мер, направленных против определенных персон, учреждений и органов учитывая ситуацию в Украине (OJ 2016 L60, p.76) на период с 6 марта 2016 года по 6 марта 2017 года, и решение Совета (СЗПБ) 2017/381 от 3 марта 2017 года, дополняющее решение 2014/119/СЗПБ относительно ограничительных мер, направленных против определенных персон, учреждений и органов с учетом ситуации в Украине (OJ 2016 L60, p.76) на период с 6 марта 2018 года по 6 марта 2019 года.

При этом отмечается, что дело под номером Т-286/18, возбужденное Азаровым против действий Совета ЕС по продлению ограничительных мер против него на период с 6 марта 2018 года по 6 марта 2019 года все еще рассматривается, предварительное слушание состоялось 20 мая 2019 года.

Суд ЕС пришел к выводу, что ни одна информация, которая содержалась в письмах от власти Украины, на которых Совет ЕС основывал свое решение о продлении ограничительных мер в деле, не предоставляет возможности для вывода, что Совет ЕС обладал достаточной информацией для проверки соблюдения приведенных выше прав. В то же время, по постановлению суда, проведение такой верификации было обязательной процедурой, независимо от каких-либо свидетельств, представленных украинской стороной о необходимости замораживания фондов.

Во-вторых, Суд ЕС признал недостаточными аргументы Совета ЕС о том, что уголовное расследование было предметом судебного разбирательства в Украине и несколько судебных решений были приняты в этом контексте, в подтверждение проверки факта соблюдения прав, о которых идет речь. Суд ЕС признал такие решения недостаточными для того, чтобы только на их основе продемонстрировать, что решение власти Украины инициировать и провести уголовное производство, на котором было основано решение о продлении ограничительных мер, было принято в соответствии с правом на защиту и правом на эффективную судебную защиту.

Как отмечается в постановлении суда ЕС, апелляция может быть подана в Суд юстиции по решению общего Суда в течение двух месяцев и 10 дней с момента оглашения решения.

При этом факт аннулирования предусматривает аннулирование актов, принятых институтами ЕС, противоречащих законам Европейского Союза.

Государства-члены, Европейские институты и отдельные лица могут, при определенных условиях, обжаловать акт аннулирования перед Судом юстиции или перед общим Судом. Если такие действия будут хорошо обоснованными, сам акт может быть аннулирован.

"Институты, которых это касается, должны заполнить любой правовой вакуум", - говорится в постановлении суда ЕС.