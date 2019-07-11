Парубий пояснил особенности Избирательного кодекса

Новости Украины: Сегодня депутаты во втором чтении приняли Избирательный кодекс, который вступит в силу в 2023 году.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сделал разъяснения об особенностях вступления в силу принятого парламентом Избирательного кодекса.

Соответствующее заявление спикер сделал, закрывая вечернее пленарное заседание в четверг, сообщает корреспондент.

"Хочу сделать особое сообщение, потому что пошли инсинуации по поводу нашего Избирательного кодекса. Должен сделать разъяснения, Александр Черненко (председатель рабочей группы по разработке Избирательного кодекса - ред.) под стенограмму отметил, что кодекс вступает в действие для следующих очередных президентских и парламентских выборов. Именно это было результатом консультаций с фракциями. Это очень важно для правильного понимания и устранения разночтений. Дата 1 декабря 2023 года была обозначена как окончательная поправка. Мы проговаривали, что если будут следующие выборы досрочными, а такое возможно, чтобы мы установили окончательную дату. И кодексом устанавливается эта дата в случае, если будут проходить досрочные или президентские, или парламентские выборы", - объяснил Парубий.

По его словам, кодекс разработан и вступит в силу именно с целью обеспечения проведения следующих очередных выборов народных депутатов и очередных выборов президента Украины, но не позднее 1 декабря 2023 года.

Соответственно спикер обратился в комитет с просьбой учесть это замечание во время подготовки Избирательного кодекса на подпись. Вместе с тем спикер добавил, что по новому Избирательному кодексу можно было бы провести и парламентские выборы, если бы они не были преждевременными, при этом Парубий назвал внеочередные выборы авантюрой.