Скачать
Четверг, 11.07.2019
Зеленский и Путин обсуждали украинских моряков
Зеленский и Путин обсуждали украинских моряков
Парубий пояснил особенности Избирательного кодекса
Парубий пояснил особенности Избирательного кодекса
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Кейт Миддлтон с детьми на турнире по поло: романтический образ герцогини
Кейт Миддлтон с детьми на турнире по поло: романтический образ герцогини

Парубий пояснил особенности Избирательного кодекса

Парубий пояснил особенности Избирательного кодекса
20:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook Рада

Новости Украины: Сегодня депутаты во втором чтении приняли Избирательный кодекс, который вступит в силу в 2023 году.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сделал разъяснения об особенностях вступления в силу принятого парламентом Избирательного кодекса.

Соответствующее заявление спикер сделал, закрывая вечернее пленарное заседание в четверг, сообщает корреспондент.

"Хочу сделать особое сообщение, потому что пошли инсинуации по поводу нашего Избирательного кодекса. Должен сделать разъяснения, Александр Черненко (председатель рабочей группы по разработке Избирательного кодекса - ред.) под стенограмму отметил, что кодекс вступает в действие для следующих очередных президентских и парламентских выборов. Именно это было результатом консультаций с фракциями. Это очень важно для правильного понимания и устранения разночтений. Дата 1 декабря 2023 года была обозначена как окончательная поправка. Мы проговаривали, что если будут следующие выборы досрочными, а такое возможно, чтобы мы установили окончательную дату. И кодексом устанавливается эта дата в случае, если будут проходить досрочные или президентские, или парламентские выборы", - объяснил Парубий.

ВРУ приняла Избирательный кодекс

По его словам, кодекс разработан и вступит в силу именно с целью обеспечения проведения следующих очередных выборов народных депутатов и очередных выборов президента Украины, но не позднее 1 декабря 2023 года.

Соответственно спикер обратился в комитет с просьбой учесть это замечание во время подготовки Избирательного кодекса на подпись. Вместе с тем спикер добавил, что по новому Избирательному кодексу можно было бы провести и парламентские выборы, если бы они не были преждевременными, при этом Парубий назвал внеочередные выборы авантюрой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Избирательный кодекс, Андрей Парубий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 июля: все знаки Зодиака
02 Медики объяснили, как томатный сок может повлиять на давление
03 Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня
04 Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода
05 Гороскоп на сегодня, 11 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЕС снял санкции с Януковича и его соратников
ЕС снял санкции с Януковича и его соратников
Зеленский хочет расширить список топ-чиновников, подлежащих люстрации (Видео)
Зеленский хочет люстрировать президента и депутатов
Депутаты отказались уволить Климкина: комментарий главы МИД
Депутаты отказались уволить Климкина: комментарий главы МИД
Просто хотел поговорить: фанат Елизаветы II пытался залезть во дворец к королеве
Просто хотел поговорить: фанат Елизаветы II пытался залезть во дворец к королеве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь