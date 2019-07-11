Турчинов о люстрации: Мне не стыдно за свою деятельность за последние 5 лет

Новости Украины: Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов готов пройти проверку на люстрацию по инициативе Зеленского.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов недоумевает из-за инициативы президента Украины Владимира Зеленского по поводу расширения люстрации и отмечает, что ему не стыдно за свою деятельность на протяжении последних пяти лет.

"С удивлением узнал, что к этой кампании (преследования со стороны РФ – ред.) присоединился и господин Зеленский, который предложил меня еще и люстрировать. Мне не стыдно за свою деятельность за последние пять лет. Я очень хорошо знаю, в каком состоянии была Украина 23 февраля 2014 года и какой она стала по состоянию на 19 мая 2019 года", - написал Турчинов на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Он отметил, что за все свои решения и действия "готов отвечать перед Богом и страной".

"Но мне жаль, что окружение действующего президента синхронизирует его заявления с грязными провокациями тех, кто ведет против Украины жестокую и кровавую войну", - сожалеет экс-секретарь СНБО.

Турчинов с 22 февраля по 27 ноября 2914 года был председателем Верховной Рады, также в период с 23 февраля по 7 июня 2014 – и.о. президента Украины. С 16 декабря 2014 по 28 мая 2019 года - секретарь СНБО.

Президент Зеленский предлагает законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

"Нами наработан законопроект о расширении норм закона "Об очищении власти". Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу Службы безопасности Украины, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский в видеообращении 11 июля.