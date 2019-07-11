Скачать
Четверг, 11.07.2019
Зеленский и Путин обсуждали украинских моряков
Зеленский и Путин обсуждали украинских моряков
Парубий пояснил особенности Избирательного кодекса
Парубий пояснил особенности Избирательного кодекса
Вест Хэм опубликовал яркое видео о первом сезоне Ярмоленко
Вест Хэм опубликовал яркое видео о первом сезоне Ярмоленко
Круче Кайли Дженнер: Тейлор Свифт стала самой богатой звездой по версии Forbes
Круче Кайли Дженнер: Тейлор Свифт стала самой богатой звездой по версии Forbes

Представитель Украины в ЕС подвел итоги саммита Украина-ЕС

Представитель Украины в ЕС подвел итоги саммита Украина-ЕС
22:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Саммит Украина-ЕС опроверг спекуляции РФ о примирении с оккупацией Крыма и Донбасса.

Лидеры Европейского Союза на саммите в Киеве подтвердили поддержку Украины и вновь осудили агрессию РФ вопреки российской пропаганде, что мир должен смириться с оккупацией украинских территорий, сказал постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

"ЕС неизменно поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает продолжающуюся агрессию РФ и предан политике непризнания попытки аннексии Крыма. Все российские спекуляции о том, что вопрос Крыма уже решен, и мир должен смириться с российским издевательством над международным правом и оккупацией суверенной территории Украины – остаются лишь пустыми лозунгами российской пропаганды. Во время саммита Европейский Союз напомнил об этом Кремлю на высшем уровне", - написал Точицкий на своей странице в Facebook в четверг, подводя итоги 21-го саммита Украина-ЕС.

По его словам, лидеры ЕС призвали Кремль освободить политзаключенных и 24 военнопленных моряков во исполнение приказа Международного трибунала по морскому праву, а также обеспечить свободу судоходства в Азово-Черноморской акватории.

По словам Точицкого, ЕС направил РФ сигнал, что введенные ранее санкции остаются в силе, осудил выдачу российских паспортов гражданам Украины, проживающим на оккупированном Донбассе и подтвердил готовность рассмотреть дальнейшие шаги в ответ на действия РФ, в том числе непризнание незаконно выданных российских паспортов.

Отдельным направлением сотрудничества Украины и ЕС определена помощь населению и регионам, пострадавшим от российской агрессии. "ЕС будет продолжать оказывать гуманитарную помощь, а также будет играть ведущую роль в реконструкции Донбасса после урегулирования ситуации. Это, в частности, было закреплено в Совместном заявлении саммита", - сообщил Точицкий.

Туск: Крах СССР - это благословение для народов Центральной и Восточной Европы

Представитель Украины при ЕС отметил, что для нынешних лидеров ЕС это был последний саммит по Украине, а для президента Украины Владимира Зеленского – первый. По его словам, саммит определил приоритеты на следующий год "с целью сохранения динамического дальнейшего развития наших отношений, несмотря на избирательные изменения как в Украине, так и в ЕС".

"ЕС - есть и остается нашим надежным другом и партнером", - резюмировал Точицкий.

Как сообщалось, 21-го саммит Украина-ЕС прошел 8 июля в Киеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина-ЕС, ЕС, Россия, Пропаганда, Николай Точицкий, Саммит Украины-ЕС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 июля: все знаки Зодиака
02 Медики объяснили, как томатный сок может повлиять на давление
03 Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня
04 Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода
05 Гороскоп на сегодня, 11 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЕС снял санкции с Януковича и его соратников
ЕС снял санкции с Януковича и его соратников
Зеленский хочет расширить список топ-чиновников, подлежащих люстрации (Видео)
Зеленский хочет люстрировать президента и депутатов
Депутаты отказались уволить Климкина: комментарий главы МИД
Депутаты отказались уволить Климкина: комментарий главы МИД
Афиша интересных событий в Украине на 13-14 июля
Афиша интересных событий в Украине на 13-14 июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь