Представитель Украины в ЕС подвел итоги саммита Украина-ЕС

Новости Украины: Саммит Украина-ЕС опроверг спекуляции РФ о примирении с оккупацией Крыма и Донбасса.

Лидеры Европейского Союза на саммите в Киеве подтвердили поддержку Украины и вновь осудили агрессию РФ вопреки российской пропаганде, что мир должен смириться с оккупацией украинских территорий, сказал постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

"ЕС неизменно поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает продолжающуюся агрессию РФ и предан политике непризнания попытки аннексии Крыма. Все российские спекуляции о том, что вопрос Крыма уже решен, и мир должен смириться с российским издевательством над международным правом и оккупацией суверенной территории Украины – остаются лишь пустыми лозунгами российской пропаганды. Во время саммита Европейский Союз напомнил об этом Кремлю на высшем уровне", - написал Точицкий на своей странице в Facebook в четверг, подводя итоги 21-го саммита Украина-ЕС.

По его словам, лидеры ЕС призвали Кремль освободить политзаключенных и 24 военнопленных моряков во исполнение приказа Международного трибунала по морскому праву, а также обеспечить свободу судоходства в Азово-Черноморской акватории.

По словам Точицкого, ЕС направил РФ сигнал, что введенные ранее санкции остаются в силе, осудил выдачу российских паспортов гражданам Украины, проживающим на оккупированном Донбассе и подтвердил готовность рассмотреть дальнейшие шаги в ответ на действия РФ, в том числе непризнание незаконно выданных российских паспортов.

Отдельным направлением сотрудничества Украины и ЕС определена помощь населению и регионам, пострадавшим от российской агрессии. "ЕС будет продолжать оказывать гуманитарную помощь, а также будет играть ведущую роль в реконструкции Донбасса после урегулирования ситуации. Это, в частности, было закреплено в Совместном заявлении саммита", - сообщил Точицкий.

Представитель Украины при ЕС отметил, что для нынешних лидеров ЕС это был последний саммит по Украине, а для президента Украины Владимира Зеленского – первый. По его словам, саммит определил приоритеты на следующий год "с целью сохранения динамического дальнейшего развития наших отношений, несмотря на избирательные изменения как в Украине, так и в ЕС".

"ЕС - есть и остается нашим надежным другом и партнером", - резюмировал Точицкий.

Как сообщалось, 21-го саммит Украина-ЕС прошел 8 июля в Киеве.