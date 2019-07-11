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МИД: чтим память всех погибших в результате Волынской трагедии

МИД: чтим память всех погибших в результате Волынской трагедии
22:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Правда о Волынской трагедии должна быть установлена на основе достоверных архивных материалов.

Министерство иностранных дел Украины в годовщину Волынской трагедии осудило преступления против мирного населения, подчеркнув недопустимость манипуляций трагической историей и использования ее в политических целях.

"В эти дни мы вспоминаем одну из самых трагических страниц совместной украинско-польской истории. Убеждены, что каждая жизнь является бесценной. Поэтому чтим память всех погибших в результате Волынской трагедии", - говорится в комментарии МИД Украины в связи с годовщиной Волынской трагедии.

Киев решительно осудил преступления против мирного населения - украинцев, поляков, евреев, чехов и других пострадавших.

"В то же время, не можем согласиться с односторонней и политизированной оценкой трагических событий 1943-1944 годов со стороны польских политиков и дипломатов", - отмечается в комментарии.

МИД Украины убеждено, что правда о прошедших событиях должна быть установлена на основе достоверных архивных материалов. "Недопустимы попытки манипуляций трагической историей, однобокие трактовки и использование ее в политических целях. Это лишь разжигает негативные эмоции между украинцами и поляками и не способствует выяснению правды", - отмечено в комментарии.

Киев надеется, на скорое восстановление диалога между историками и экспертами по этому вопросу.

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Украина, Польша, МИД, МИД Украины, Волынская трагедия.
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