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В КИУ подчеркнули необходимость дальнейшего изменения Избирательного кодекса

В КИУ подчеркнули необходимость дальнейшего изменения Избирательного кодекса
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В КИУ считают, что нужно провести второй этап избирательной реформы.

Генеральный директор КИУ Алексей Кошель отмечает, что принятый Верховной Радой Избирательный кодекс требует не только доработки, но и принципиальных изменений, без которых новая избирательная система не будет эффективной.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

"Принятие Избирательного кодекса - несомненный шаг вперед. Однако, никоим образом не разделяю эмоционально-победных оценок принятого Закона со стороны народных депутатов. Кодекс требует не только доработки, но и принципиальных изменений, без которых новая избирательная система не будет эффективной", - отметил Кошель.

Вместе с тем он обозначил пункты, которые, по его мнению, требуют доработки:

  • Полный запрет или максимальное ограничение политической рекламы (ТВ, радио, наружная реклама). Увеличение избирательных округов до пределов области потребует для кандидатов достаточно существенных затрат на рекламу. К примеру, стоимость размещения 100 бордов в пределах области может стоить около 2 млн грн за три месяца избирательной кампании. Причем телевизионная реклама стоит в разы дороже. Поэтому запрет рекламы не только удешевляет стоимость выборов в несколько раз, но и создает более равные возможности для кандидатов с разными финансовыми возможностями.
  • Введение новых механизмов голосования для граждан Украины, проживающих за рубежом. Главное препятствие - необходимость добираться сотни километров до избирательных участков, что требует значительных финансовых затрат. Вследствие этого, по самым скромным оценкам, более 2,5 млн граждан, проживающих за рубежом, не участвуют в выборах. Одним из механизмов, который позволит снять эти барьеры, является голосование по почте, которое распространено во многих демократических странах.
  • Введение максимальной прозрачности избирательных средств, в частности через отчетность о получении средств и расходование средств со счетов избирательных фондов в режиме онлайн. Ныне мы имеем возможность ознакомиться с этой информацией только за несколько дней до дня голосования.
  • Расширение полномочий ЦИК. В частности, определить, что Центризбирком организует выборы в системе высшей школы. Это один из способов минимизировать коррупцию при выборе ректоров вузов.
  • Ввести механизм электронного подсчета протоколов УИК. Соответствующий законопроект разработан предыдущим составом Центризбиркома. Он предусматривает заполнение электронных протоколов с использованием электронных подписей членов УИК. При этом параллельно используются бумажные копии, что будет гарантировать безопасность от возможных кибератак. Такие нормы позволят гражданам узнавать результаты выборов уже через несколько часов после завершения голосования и ликвидируют позорную практику многочасовых очередей и манипуляций при сдаче избирательной документации в ОИК.

"Также необходимо изменить дату, с которой вступает в силу Избирательный кодекс, поскольку следующие очередные парламентские выборы могут состояться по старому закону с параллельной (смешанной) избирательной системой", - отметил он.

Кошель отметил, что принятие указанных изменений и проведение второго этапа избирательной реформы должно стать одной из задач для парламента 9-го созыва.

Как сообщалось ранее, в четверг Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс (3112-1).

Новый Избирательный кодекс: в ОПУ говорят о нарушениях регламента

За проголосовали 230 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Принятый документ соединяет пять действующих законов: "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах Президента Украины", "О местных выборах", "О Центральной избирательной комиссии" и "О Государственном реестре избирателей".

Новый Избирательный кодекс не будет применяться на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года, а вступит в силу 1 декабря 2023 года и будет действовать на последующих выборах.

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Верховная Рада, ЦИК, КИУ, Избирательный кодекс.
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