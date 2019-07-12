Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации 17 представителям ОБСЕ

Новости Украины: ЦИК отказала в регистрации официальными наблюдателями на парламентских выборах 17 российским представителям БДИПЧ ОБСЕ.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации официальными наблюдателями на парламентских выборах в Украине 17 представителям Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые являются гражданами Российской Федерации.

Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

"Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Решение принято в связи с тем, что указанные лица являются гражданами Российской Федерации, которые в соответствии с требованиями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не могут быть официальными наблюдателями", - говорится в сообщении.

В то же время сегодня ЦИК зарегистрировала 658 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. А именно: 2 - от Иорданского Хашимитского Королевства, 4 - от Европейского Союза, 3 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 3 - от Международной федерации либеральной молодежи (IFLRY), 51 - от Национального демократического института международных отношений, 595 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Таким образом, отметили в ЦИК, по состоянию на 12 июля зарегистрированы 1413 официальных наблюдателей: 58 - от 10 иностранных государств, 1355 - от 15 международных организаций.