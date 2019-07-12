Скачать
Пятница, 12.07.2019
Приговор Маркиву: Зеленский обратился к МИД и ГПУ
Приговор Маркиву: Зеленский обратился к МИД и ГПУ
Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации 17 представителям ОБСЕ
Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации 17 представителям ОБСЕ
Завацкая сыграет в полуфинале ITF во Франции
Завацкая сыграет в полуфинале ITF во Франции
Иванка Трамп на деловой встрече в лаконичном наряде
Иванка Трамп на деловой встрече в лаконичном наряде

Порошенко на следующей неделе поедет в Страсбург

Порошенко на следующей неделе поедет в Страсбург
22:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Европейская солидарность

Новости Украины: Порошенко 17 июля в Страсбурге встретится с новыми депутатами ЕП и лидерами европейских партий.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко 17 июля осуществит визит в Страсбург (Франция), где в то время Европейский парламент будет избирать руководство Европейского Союза.

Как сообщила пресс-служба "Евросолидарности", Порошенко получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее.

"В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму", - пояснила пресс-служба.

С 22 июля Порошенко будет в Киеве.

Сам Порошенко дал понять, что не собирается 17 июля на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), о чем не получал повестки, и будет в этот день в Страсбурге.

"Заранее сообщаю, что я планирую 17-го быть в Страсбурге, поскольку там в этот день пройдет первое заседание Европарламента, будут избираться руководство Евросовета, Еврокомиссии, Европарламента", - сказал Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Украина".

Порошенко раскритиковал "новую люстрацию" Зеленского

По его словам, политические деятели и новоизбранные депутаты Европарламента пригласили его для проведения переговоров.

"В Страсбурге мы будем говорить о продолжении санкций, об укреплении мировой международной солидарности в поддержку Украины. Для нас это сейчас будет чрезвычайно важно", - сообщил Порошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Петр Порошенко, Страсбург, ЕП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем Петра и Павла в стихах
02 День Петра и Павла 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах
03 Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди
04 Гороскоп на сегодня, 12 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Приметы и обряды на 12 июля - Петров день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
Порошенко на следующей неделе поедет в Страсбург
Порошенко на следующей неделе поедет в Страсбург
Кабмин переименовал &quot;Ощадбанк&quot;
Кабмин переименовал "Ощадбанк"
Одесский кинофестиваль 2019: дата и участники мероприятия
Одесский кинофестиваль 2019: дата и участники мероприятия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь