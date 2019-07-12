Порошенко на следующей неделе поедет в Страсбург

Новости Украины: Порошенко 17 июля в Страсбурге встретится с новыми депутатами ЕП и лидерами европейских партий.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко 17 июля осуществит визит в Страсбург (Франция), где в то время Европейский парламент будет избирать руководство Европейского Союза.

Как сообщила пресс-служба "Евросолидарности", Порошенко получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее.

"В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму", - пояснила пресс-служба.

С 22 июля Порошенко будет в Киеве.

Сам Порошенко дал понять, что не собирается 17 июля на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), о чем не получал повестки, и будет в этот день в Страсбурге.

"Заранее сообщаю, что я планирую 17-го быть в Страсбурге, поскольку там в этот день пройдет первое заседание Европарламента, будут избираться руководство Евросовета, Еврокомиссии, Европарламента", - сказал Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Украина".

По его словам, политические деятели и новоизбранные депутаты Европарламента пригласили его для проведения переговоров.

"В Страсбурге мы будем говорить о продолжении санкций, об укреплении мировой международной солидарности в поддержку Украины. Для нас это сейчас будет чрезвычайно важно", - сообщил Порошенко.