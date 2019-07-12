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Тимошенко призвала власти помочь в освобождении Маркива

Тимошенко призвала власти помочь в освобождении Маркива
23:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Юлия Тимошенко призывает правительство Украины сделать все для освобождения Виталия Маркива.

Лидер ВО «Батькивщина» нардеп Юлия Тимошенко призвала руководство государства и полномочных и компетентных лиц немедленно и безотлагательно подать все необходимые апелляции на приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркивым.

Как отметила Тимошенко на своей странице в Facebook, надо предпринять все возможные шаги для освобождения украинского бойца и гражданина: «Тем более, когда речь идет о человеке, который сам встал на защиту Украины в трудные минуты».

Она напомнила слова Маркива, который сказал сегодня на суде: «Я обычный солдат, патриот, который всегда будет защищать Украину».

Тимошенко призвала "делать так, чтобы и Украина защищала своих воинов".

Дело Маркива: итальянский суд хочет открыть дело против бывшего сослуживца

Итальянский суд в пятницу признал Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Украинца приговорили к 24 годам заключения.

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Италия, Юлия Тимошенко, Суд, Военный, Виталий Маркив.
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