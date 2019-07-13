Скачать
Суббота, 13.07.2019
Зеленский предложил Минэкологии переехать в Кривой Рог
Зеленский предложил Минэкологии переехать в Кривой Рог
В КС обжаловали процедуру squeeze-out
В КС обжаловали процедуру squeeze-out
Завацкая сыграет в полуфинале ITF во Франции
Завацкая сыграет в полуфинале ITF во Франции
Иванка Трамп на деловой встрече в лаконичном наряде
Иванка Трамп на деловой встрече в лаконичном наряде

В КС обжаловали процедуру squeeze-out

В КС обжаловали процедуру squeeze-out
00:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нардепы обжаловали в Конституционном суде некоторые положения закона "Об акционерных обществах".

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) некоторых положений закона "Об акционерных обществах" в части принудительного отчуждения акций миноритариев в пользу владельца (или их группы) доминирующего пакета акций (свыше 95%), так называемого squeeze-out.

"Речь идет о принудительном отчуждении объектов права частной собственности без ведома и внутренней воли и желания на это их собственника", - сказано в представлении.

Парламентарии напоминают, что процедура squeeze-out была закреплена Верховной Радой 23 марта 2017 года законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах" (№1983-VIII, ст.65-2). Этот документ предусматривает также процедуру sell-out – обязательное приобретение акций мажоритарным акционером по требованию миноритарного.

По данным регулятора рынка Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), совокупная стоимость проведенных squeeze-out на конец мая 2019 года составляет 1,35 млрд грн. Из них 2/3 денег – почти 700 млн грн – уже забрали бывшие акционеры, остальная сумма пока находится на эскроу-счетах.

По словам члена НКЦБФР Максима Либанова, с момента имплементации squeeze-out данным инструментом воспользовались 260 компаний, что гораздо ниже ожидаемого уровня. Жалобы на squeeze-out были только в 30 случаях, что является невысоким показателем, отметил он.

Либанов уточнил, что в рамках данной процедуры есть некоторые проблемы с определением цены выкупа пакета миноритария. Оценку акций должны проводить независимые оценщики, и НКЦБФР имеет договоренность с Фондом госимущества (ФГИ) Украины относительно проверки лицензий оценщиков. К настоящему времени НКЦБФР получила ответы по 60 оценкам акций компаний, из них 12 оценок были определены как некачественные.

Как сообщила судья Кассационного хозяйственного суда Анна Вронская на VI Международном форуме корпоративных секретарей в Киеве в начале июня этого года, первое дело по squeeze-out недавно поступило в Верховный суд после прохождения первой и апелляционной инстанций.

В Киеве пикетируют Конституционный суд: требуют не отменять закон о декоммунизации

"На данный момент в Верховном Суде есть одно дело по squeeze-out. Окончательное решение еще не вынесено. Я вхожу в коллегию, которая его рассматривает, поэтому воздержусь от каких-либо комментариев о ходе дела", – сообщила Вронская.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Конституционный Суд, Депутат, Нардеп, Squeeze-out.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 13 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью
03 Приговор Маркиву: Зеленский обратился к МИД и ГПУ
04 Кабмин переименовал "Ощадбанк"
05 Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации 17 представителям ОБСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Минфине предложили новый законопроект о &quot;кешбэке&quot;
В Минфине предложили новый законопроект о "кешбэке"
Порошенко на следующей неделе поедет в Страсбург
Порошенко на следующей неделе поедет в Страсбург
Тимошенко призвала власти помочь в освобождении Маркива
Тимошенко призвала власти помочь в освобождении Маркива
Одесский кинофестиваль 2019: дата и участники мероприятия
Одесский кинофестиваль 2019: дата и участники мероприятия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь