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Суббота, 13.07.2019
Зеленский предложил Минэкологии переехать в Кривой Рог
Зеленский предложил Минэкологии переехать в Кривой Рог
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Зеленский предложил Минэкологии переехать в Кривой Рог

Зеленский предложил Минэкологии переехать в Кривой Рог
01:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский считает, что Минэкологии должно переехать в Кривой Рог, пока не закончатся экологические проблемы города и области.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением, чтобы Министерство экологии и природных ресурсов Украины переехало в Кривой Рог на период, пока не будут решены экологические проблемы города и Днепропетровской области.

"У меня вопрос к мэру: есть ли у вас какие-то свободные здания в Кривом Роге для Министерства экологии? Найдете? Я тогда хочу обратиться к мэру, к своим коллегам: у нас пока нет правительства, я могу обратиться к господину премьер-министру Гройсману и могу предложить, если вы не против, мы найдем законодательное решение, чтобы на то время, пока мы не решим полностью экологические проблемы Кривого Рога и в целом региона, предложить Министерству экологии работать в Кривом Роге", - сказал он в пятницу в Кривом Роге на совещании по вопросам экологической ситуации в городе и области.

Зеленский отметил, что тогда и предприятия, и общественность, и все местные депутаты смогут приходить с протестами к министерству, "будут знать, где живут эти люди, и как они решают эти вопросы".

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательств по улучшению экологической ситуации в регионе и настоятельно призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

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Президент, Кривой Рог, Минэкологии, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман.
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