Гройсман: Моей целью является - рост экономики на 5-7%

Нынешний рост экономики на уровне 3% - это хорошее начало укрепления и развития Украины и фундамент для дальнейшего роста в 5-7%.
Об этом Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала «Украина», информирует Правительственный портал.
Он напомнил, что три года назад, когда нынешнее правительство приступило к исполнению обязанностей, рост экономики был нулевым. Сейчас этот показатель – около 3%, что, по словам премьера, отражает рост дополнительной выработки продукции на сотни миллиардов долларов.
«Моя цель – рост 5-7%. Для этого нужна, в том числе новая система принятия решений. Нынешние 3% - это хорошее начало, и его надо продолжать», - отметил Владимир Гройсман.