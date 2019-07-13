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Гройсман: Моей целью является - рост экономики на 5-7%

Гройсман: Моей целью является - рост экономики на 5-7%
05:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин

Новости Украины: Владимир Гройсман заявил, что его цель это рост экономики на 5-7%.

Нынешний рост экономики на уровне 3% - это хорошее начало укрепления и развития Украины и фундамент для дальнейшего роста в 5-7%.

Об этом Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала «Украина», информирует Правительственный портал.

Он напомнил, что три года назад, когда нынешнее правительство приступило к исполнению обязанностей, рост экономики был нулевым. Сейчас этот показатель – около 3%, что, по словам премьера, отражает рост дополнительной выработки продукции на сотни миллиардов долларов.

«Моя цель – рост 5-7%. Для этого нужна, в том числе новая система принятия решений. Нынешние 3% - это хорошее начало, и его надо продолжать», - отметил Владимир Гройсман.

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Экономика, Премьер-министр, Владимир Гройсман.
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