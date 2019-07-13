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Гройсман: Силовиков надо убрать от возможностей давления на бизнес

Гройсман: Силовиков надо убрать от возможностей давления на бизнес
22:31 Сегодня Телеграф Фото: КМУ

Новости Украины: Гройсман заявляет, что силовые структуры должны защищать порядок, а не "кошмарить" бизнес.

Силовые структуры должны защищать порядок в стране и не иметь связей с бизнесом, и тем более не влиять на работу бизнеса.

Об этом в эфире телеканала "UA: Перший" сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины.

"Надо лишить силовые органы несвойственных функций сотрудничества с бизнесом, - отметил Гройсман. - Они должны заниматься безопасностью, а не контрабандой и монополизацией рынков. Силовиков надо убрать от возможностей давления на бизнес и создания препятствий для развития", - сказал глава правительства.

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Гройсман подчеркнул, что сектор безопасности и обороны сегодня финансируется на уровне 5% ВВП. И ключевыми задачами подразделений правоохранителей, по его мнению, должны стать вопросы правопорядка и защиты прав граждан.

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Бизнес, Кабмин, Правоохранительные органы, Владимир Гройсман.
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