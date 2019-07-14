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У "Слуги народа" планируют провести заседание новой Рады уже в августе
У "Слуги народа" планируют провести заседание новой Рады уже в августе
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У "Слуги народа" планируют провести заседание новой Рады уже в августе

У "Слуги народа" планируют провести заседание новой Рады уже в августе
01:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Александр Корниенко: Планируем провести заседание Верховной Рады уже в августе.

Руководитель предвыборного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко надеется, что первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится в августе.

Об этом он сказал в эфире Радио Свобода. По словам Корниенко, в партии планируют не ждать крайнего срока, который предусматривает закон.

«Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатого (августа) - это так, может, еще рано... Кстати, хорошая идея, привязать это ко Дню Независимости», - сказал Корниенко.

Согласно календарному плану проведения внеочередных парламентских выборов, результаты голосования ЦИК должна установить до 5 августа включительно, а до 10 августа их должны обнародовать в официальной прессе. Согласно Конституции, на первое заседание Верховная Рада должна собраться до 9 сентября 2019 года включительно, то есть «не позднее чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов».

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Верховная Рада, Заседание, Выборы в парламент, "Слуга народа".
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