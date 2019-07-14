Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
Итоги 13 июля: Обстрел "112" канала, Зеленский в Одессе и День рождения Сенцова
Итоги 13 июля: Обстрел "112" канала, Зеленский в Одессе и День рождения Сенцова
"Слуга народа" позволит люстрировать Данилюка, Пристайко и Абромавичуса
"Слуга народа" позволит люстрировать Данилюка, Пристайко и Абромавичуса
"Я возвращаюсь": Неймар сделал неожиданное заявление
"Я возвращаюсь": Неймар сделал неожиданное заявление
Приметы и обряды на 14 июля - День Демьяна и Кузьмы
Приметы и обряды на 14 июля - День Демьяна и Кузьмы

"Слуга народа" позволит люстрировать Данилюка, Пристайко и Абромавичуса

"Слуга народа" позволит люстрировать Данилюка, Пристайко и Абромавичуса
08:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: "Слуга народа" готова люстрировать Александра Данилюка, Айвараса Абромавичуса и Вадима Пристайко.

Партия "Слуга народа" готова люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичуса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко в случае расширения закона об очищении власти на должностных лиц времена президентства Петра Порошенко, сообщил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко.

"Ну, здесь лес рубят - летят щепки. Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться", - сказал Корниенко в интервью "Радио Свобода" в субботу.

Он отрицает, что это будет не по-человечески в отношении членов команды президента.

Люстрация от Зеленского вызовет сомнения в демократичности Украины

"Закон надо сначала написать. Я уверен, что в Офисе президента этим уже занимаются. Далее нам предстоит его прочитать, понять. Будут, возможно, какие-то правки. Понятно, что мы будем его как можно быстрее принимать и писать такие переходные положения, чтобы он как можно быстрее работал", - заявил руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа".

Порошенко раскритиковал "новую люстрацию" Зеленского

Зеленский предлагает запретить занимать государственные должности людям, которые работали на руководящих должностях в государственных органах с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Данилюк, Вадим Пристайко, люстрация, Айварас Абромавичус, "Слуга народа".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семена льна: зачем и как употреблять
02 "Укртранснефть" начала прием и транспортировку американской нефти
03 Гройсман: Силовиков надо убрать от возможностей давления на бизнес
04 Тимошенко: Клановая система пытается "перемолоть" и подчинить себе новую власть
05 Кричали и истекали кровью: десятки птиц в Австралии упали с неба
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Китае задержан еще один канадец
В Китае задержан еще один канадец
Аэропорт &quot;Киев&quot; возобновил свою работу
Аэропорт "Киев" возобновил свою работу
В Нью-Йорке из-за блэкаута частично не работало метро
В Нью-Йорке из-за блэкаута частично не работало метро
Рецепт дня: американский вишневый пирог (Видео)
Рецепт дня: американский вишневый пирог (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь