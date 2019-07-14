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Выборы в Раду: партии уже потратили полмиллиарда гривень

Выборы в Раду: партии уже потратили полмиллиарда гривень
15:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Партии уже потратили на избирательную кампанию свыше 500 миллионов

Украинские партии уже потратили на парламентскую избирательную кампанию 506 млн грн.

Об этом сообщает движение "Чесно", ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии.

"В целом по состоянию на 10 июля политические партии собрали на избирательную кампанию свыше 568 миллионов гривень... Совокупные расходы партий в соответствии с промежуточными финансовыми отчетами составляют 506 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Одновременно отмечается, что эта сумма возрастет, поскольку отчеты нескольких партий еще не обнародованы.

Тем временем лидером по размеру избирательного фонда является Радикальная партия Олега Ляшко - 98,2 млн грн. Партия "Слуга народа" собрала 97,5 млн грн, "Голос" - 78 млн грн, "Украинская стратегия Гройсмана" - 72,2 млн грн, "Оппозиционный блок" - 69 млн грн, "Европейская солидарность" - 47,3 млн грн, "Батькивщина" - 35,4 млн грн, "Гражданская позиция" - 21 млн грн, "Сила и честь" - 19 млн млн, "Самопомич" - 15,5 млн грн.

"В абсолютном большинстве случаев избирательные фонды наполнялись за счет средств партии. То есть, в отчетах указано, что на счет избирательного фонда средства поступали с текущего счета партии. Это означает, что реальное происхождение средств на избирательную кампанию мы узнаем частично в августе (когда партии подадут в НАПК отчеты за второй квартал 2019 года) и в ноябре (когда партии подадут отчеты за третий квартал, которые будут включать взносы за июль)", - отмечает движение "Чесно".

В то же время по объемам затрат "Слуга народа" опередила Радикальную партию. В частности, "Слуга народа" потратила на избирательную кампанию 96,9 млн грн, Радикальная партия Олега Ляшко - 73 млн грн, "Голос"- 71,6 млн грн, "Украинская стратегия Гройсмана" - 61,2 млн грн, "Оппоблок" - 55 млн грн, "Европейская солидарность" - 47,2 млн грн, "Батькивщина" - 35 млн грн, "Гражданская позиция" - 21 млн грн, "Сила и честь" - 18,4 млн грн, Объединение "Самопомич" - 15,2 млн грн.

Традиционно партии больше всего тратят на рекламу в СМИ, прежде всего на телевидение. На это потратили 411,5 миллионов гривень, или 81% от общего объема расходов партий.

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В "Чесно" также отметили, что промежуточный финансовый отчет подала и "Оппозиционная платформа - За жизнь", однако открыть их отчет по техническим причинам пока невозможно.

Конечный срок подачи финансовых отчетов — понедельник, 15 июля. Эти отчеты должны содержать данные о поступлениях и расходах со счетов избирательных фондов с момента их открытия и до 10 июля включительно. Полные финансовые отчеты за весь период избирательной кампании партии должны подать в срок до 10 дней после выборов.

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Избирательная кампания, ЦИК, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019.
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