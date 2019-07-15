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Понедельник, 15.07.2019
Данилюк в США обсудил вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества
Данилюк в США обсудил вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества
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Данилюк в США обсудил вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества

Данилюк в США обсудил вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества
15:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Секретарь СНБО в США обсудил интенсификацию двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в ходе визита в США обсудил интенсификацию двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, энергетической и финансовой сферах и в вопросах кибербезопасности.

Как сообщает в понедельник пресс-служба СНБО, Данилюк завершил свой визит в США, где провел встречи с американскими политиками, чиновниками, аналитиками, экспертами и дипломатами.

В частности с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, советником по национальной безопасности вице-президента США генералом Кейтом Келлогом, специальным представителем Государственного Департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером "обсудили перспективы развития украинско-американских отношений в новых политических условиях и возможности интенсификации сотрудничества между Украиной и США в сфере безопасности".

Вопрос украинско-американского сотрудничества в энергетической сфере, перспективы и ключевые направления двусторонних отношений Украины и США на новом этапе обсуждались во время встреч секретаря СНБО Украины с министром энергетики США Риком Перри, с заместителем госсекретаря США по энергетическим ресурсам Фрэнсисом Фенноном.

"Перспективы развития двусторонних отношений Украины и США в военной и оборонной сферах, а также усиления обороноспособности секретарь СНБО Украины Данилюк обсудил во время встречи с заместителем министра обороны США Джоном Рудом и с заместителем госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон", - сказано в сообщении.

Также в ходе визита обсуждались вопросы финансового сотрудничества с заместителем министра финансов США Джастином Музиничем, президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом, вице-президентом Международной финансовой корпорации Джорджиной Бейкер, вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и главой миссии МВФ – Роном ван Роденом.

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Кроме того, Данилюк обсудил интенсификацию сотрудничества в сфере кибербезопасности во время встречи с директором агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США, Министерства внутренней безопасности США Кристофером Кребсом.

"Собеседники обсудили процесс координации работы и перспективы тесного взаимодействия Украины и США, и дальнейшее усиление возможностей СНБО как координационного органа в вопросах кибербезопасности", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, визит секретаря СНБО Александра Данилюка в США начался 10 июля.

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СНБО, Александр Данилюк, Рик Перри, Джон Болтон, Курт Волкер, Джон Руд, Фрэнсис Феннон, Андреа Томпсон, Кейт Келлог.
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