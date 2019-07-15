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МИД Украины призывает Венгрию не вмешиваться в парламентские выборы

МИД Украины призывает Венгрию не вмешиваться в парламентские выборы
18:05 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости Украины: МИД Украины предупредило венгерских чиновников, что готово принять меры, чтобы не допустить вмешательства венгерских властей в парламентские выборы в Украине.

Министерство иностранных дел Украины предупредило венгерских чиновников, что готово принять меры, чтобы не допустить вмешательства венгерских властей во внутриполитическую жизнь Украины перед парламентскими выборами.

Об этом шла речь на встрече и.о. министра иностранных дел Егора Божко с послом Венгрии, об итогах которой МИД сообщил в официальном заявлении.

МИД отмечает, что недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины Брензовичом в Будапеште, вызывает обеспокоенность украинской стороны.

Кроме того, Киев обеспокоен рядом визитов на Закарпатье официальных лиц Венгрии и их публичными заявлениями агитационного характера в поддержку Брензовича и других кандидатов на внеочередных выборах в парламент. 

МИД также с удивлением узнал, что, несмотря на соответствующую рекомендацию украинской стороны, 15 июля на Закарпатье по дипломатическому паспорту с неофициальным визитом прибыл глава Администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш.

"Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины", - заявили в министерстве. 

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МИД настоятельно рекомендует венгерской власти до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок на Закарпатье и других мер, которые могут расцениваться как агитация.

Как известно, 21 июля в Украине пройдут парламентские выборы, и лидеры венгерских организаций Закарпатья баллотируются по мажоритарным округам.

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Украина, МИД, Венгрия, Парламентские выборы.
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