У воевавших на Донбассе итальянских наемников полиция изъяла арсенал оружия

Новости Украины: Полиция Италии изъяла арсенал оружия, в т.ч. боевую ракету класса "воздух-воздух", во время операции, в ходе которой были задержаны лица, принимавшие участие в

Операция была направлена против правоэкстремистских группировок, которые связаны с итальянскими наемниками, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины.

Обыски прошли в ряде городов Италии: Турине, Милане, Варезе, Павии и Форли.

"Расследование началось примерно год назад, когда полицейский штаб в Турине начал следить за некоторыми людьми, связанными с политическими движениями ультраправых и воевавших в украинском регионе Донбасс на стороне сепаратистов", - сообщает полиция города Турин.

В конце концов полиции стало известно, что один из подозреваемых незаконно хранил арсенал оружия, в том числе ракету класса "воздух-воздух" MATRA.

Арсенал был найден в провинции Павия. Полицейские также изъяли 9 штурмовых винтовок, пулемет Scorpion, 3 ружья, 7 пистолетов, 20 штыков, 306 частей огнестрельного оружия, 831 боеприпасов различного калибра.

В результате спецоперации задержаны три человека: бывший инспектор итальянской таможни и активист ультраправой партии Forza Nuova 60-летний Фабио дель Берджиоло, 51-летний итальянец Фабио Бернарди и 42-летний швейцарец Алессандро Монти.

Двое последних были привлечены к схеме продажи ракеты.