ФСБ России ходатайствует о продлении ареста украинских моряков

Новости Украины: Российский суд в очередной раз продлит арест украинским военнопленным морякам в случае, если Кремль не сможет договориться с Киевом об их возвращении.

Адвокат моряков Николай Полозов сообщил, что очередное судебное заседание по продлению ареста украинским морякам должно состояться 17 июля.

"Это скорее ритуальный суд, поскольку у моряков истекает срок содержания под стражей в конце июля. Я думаю, что российские власти независимо от политических договоренностей хотят обеспечить себе маневр, чтобы не получилось так, что не договорились, а 24-го (июля - ред.) надо отпускать. Поэтому в любом случае следствие ФСБ подало ходатайство о продлении срока содержания под стражей. В любом случае это ходатайство будет удовлетворено, и суд продлит срок содержания под стражей ", - сказал адвокат.

По его словам, если после суда следователи по "делу" военнопленных по каким-то причинам решат изменить меру пресечения, у них будут для этого инструменты.

"Изменить меру пресечения может следователь по своей инициативе с согласия руководителя следственного органа. Поэтому я не думаю, что на суде будут какие-то сюрпризы. Конечно, мы будем предоставлять все необходимые документы, в том числе копию приказа Международного трибунала ООН и, безусловно, будем требовать, чтобы российский суд исполнял решение международной инстанции и освободил моряков. Но я думаю, что, в принципе, драматургия этого грядущего суда вполне очевидна и закономерна. То есть будет продление, и уже только после этого будет, соответственно, принятие каких-то политических решений и процессуальных действий", - считает Полозов.

Он отметил, что военнопленные следят за новостями и "прекрасно понимают, какая работа была проделана для того, чтобы их освободить".

"Обычно у заключенных через полгода начинается период депрессии, апатии. Здесь ровно все наоборот. Они на моральном подъеме. Что касается самочувствия, то в подавляющем большинстве у них хорошее самочувствие. Конечно, есть вопросы по раненым, так же Василию Сороке. Несмотря на прогресс с рукой, нужна косметологическая операция на руке. Андрею Артеменко нужен офтальмолог", - добавил адвокат.

Напомним, уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова 16 июля проведет встречу с российским омбудсменом Татьяной Москалькова в Москве. В рамках встречи запланировано посещение судебного заседания, где будет рассматриваться продлении ареста украинским военнопленным.

25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украину задержанные корабли.