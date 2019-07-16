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Верховный суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации Шария

Верховный суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации Шария
00:51 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Установлено, что истцы не предоставили ни Центризбиркому, ни суду доказательств в подтверждение информации о возвращении видеоблогера на территорию Украины.

Верховный суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.

На сайте суда отмечается, что такое решение Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Шария и политической партии «Партия Шария» к Центральной избирательной комиссии.

В сообщении сказано, что истцы просили признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 3 июля 2019 года № 1446 «Об отмене регистрации кандидата в народные депутаты Украины Анатолия Шария, включенного в избирательный список «Партии Шария» в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года».

Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении иска, исходил из того, что основанием для решения вопроса об отмене регистрации истца кандидатом в депутаты является письмо СБУ, в котором была указана дополнительная информация относительно последнего места жительства Шария, а именно то, что истец 24 января 2012 года выехал за пределы Украины и после этого на территорию Украины не въезжал. Верховный суд согласился с этим решением. 

Суд отметил, что согласно ст. 1 Закона «О гражданстве Украины» от 18 января 2001 года № 2235-III, непрерывное проживание на территории Украины - это проживание в Украине лица, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней. Не является нарушением требования о непрерывном проживании выезд лица за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения или изменение лицом места жительства на территории Украины.

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ЦИК, Верховный суд, Анатолий Шарий, Законное решение, Отмена регистрации Шария.
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