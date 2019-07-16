Скачать
Вторник, 16.07.2019
В Украине вступил в силу закон о языке
В Украине вступил в силу закон о языке
Глава Минобороны Германии сообщила, что уходит в отставку
Глава Минобороны Германии сообщила, что уходит в отставку
Джокович снова сыграет на итоговом турнире ATP
Джокович снова сыграет на итоговом турнире ATP
Восхитительные женщины современности и актрисы, сыгравшие их (Фото)
Восхитительные женщины современности и актрисы, сыгравшие их (Фото)

ООН выделит 5 млн долларов для улучшения общественной безопасности на Донбассе

ООН выделит 5 млн долларов для улучшения общественной безопасности на Донбассе
04:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины: Посол Королевства Нидерланды Эд Хокс похвалил ПРООН за проведенную работу в сфере безопасности, доступа к правосудию и улучшения условий жизни на Донбассе.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) с 15 июля начала новый проект, направленный на улучшение общественной безопасности и доступа к правосудию на востоке Украины.

Как отмечается в сообщении, проект под названием “Усиление национальной и местной способности для эффективного обеспечения безопасности, правосудия и услуг по реинтеграции на пострадавших в результате конфликта территориях Украины” бюджет 5 млн долларов США и будет воплощаться в течение следующих трех лет, к середине 2022 года.

“Основное внимание проекта будет направлено на укрепление безопасности и верховенства права и усиления сплоченности общества на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей. Он будет опираться на работу, проводимую Программой ООН по восстановлению и развитию мира в пределах предыдущих проектов для стабилизации и повышения уровня общественной безопасности в этих областях”, — говорится в сообщении.

Посол Королевства Нидерланды в Киеве Эд Хокс похвалил ПРООН за проведенную работу в сфере безопасности, доступа к правосудию и улучшения условий жизни на Донбассе и отметил, что новый проект должен продолжить эти усилия: “Мы сочувствуем людям, проживающим на территориях, где продолжается конфликт на востоке Украины, и мы убеждены, что этот проект будет способствовать улучшению ситуации”.

Отмечается, что общей целью проекта является “поддержка безопасности, стабильности и мира на востоке Украины и избранных других регионах страны. Для достижения этого проект будет поощрять тесное сотрудничество с местными институтами, в частности с правоохранительными органами и другими структурами, уполномоченными обеспечивать безопасность и благополучие местных жителей (например службы реагирования на чрезвычайные ситуации). Проект будет поддерживать эти институты не только путем усиления их способности предоставлять услуги, но также благодаря работе с общинами, которым они служат, для построения взаимодействия и сотрудничества между ними”.

Добавляется, что проект будет поддерживать создание новых механизмов или продвигать те, которые не применяются в полной мере, для разрешения конфликтов, таких как, например, медиация, механизмы раннего предупреждения и тому подобное. “Также будут предоставляться услуги по реинтеграции бывших военнослужащих”, — отмечается в сообщении.

Постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева подчеркнула важность продолжения и сосредоточения усилий для укрепления общественной безопасности, соблюдения верховенства права и обеспечения равного доступа к правосудию для всех граждан Украины на востоке. Она отметила, что уже многое сделано, однако до сих пор существуют огромные проблемы, требующие немедленных действий и целостного подхода.

“До сих пор не решены проблемы с общественной безопасностью и защитой, обеспечением правопорядка и вообще с верховенством права и доступ к правосудию”, — сказала Герчева. “Маргинализированные и неблагополучные слои населения больше всего страдают из-за неэффективной и непрозрачной работы правоохранительных органов и судов. Новый компонент Программы ООН по восстановлению и развитию мира, при финансовой поддержке Нидерландов, должен улучшить общественную безопасность, доступ к правосудию и обеспечения правопорядка и решить сложные проблемы, вызванные затяжным вооруженным конфликтом на востоке Украины”.

Проект является частью Программы ООН по восстановлению и развитию мира и реализовываться в рамках компонента программы “Общественная безопасность и сплоченность общества”.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Донбасс, Безопасность на Донбассе, Улучшение общественной безопасности.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 16 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский инициировал обновление кадрового состава дипломатического корпуса
03 Тейлор выразил солидарность США с крымскотатарским народом
04 ФСБ России ходатайствует о продлении ареста украинских моряков
05 Финляндия подняла истребители из-за появления военных самолетов РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп отказывается верить данным соцопросов о предстоящих выборах Президента США
Трамп отказывается верить данным соцопросов о предстоящих выборах Президента США
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.07 - 14.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Из-за торговой войны с США рост экономики Китая опустился до уровня 1990-х годов
Из-за торговой войны с США рост экономики Китая опустился до уровня 1990-х годов
Людям, которые заботятся о свое фигуре, стоит исключить из рациона эти продукты
Людям, которые заботятся о свое фигуре, стоит исключить из рациона эти продукты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь