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В Кабмине заявили, что РФ должна заплатить за разрушенное жилье на Донбассе

В Кабмине заявили, что РФ должна заплатить за разрушенное жилье на Донбассе
10:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Средства, потраченные на компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе, Кабмин включит в консолидированную претензию Украины к РФ для возмещения.

"Средства, потраченные в рамках выплаты компенсаций за разрушенное жилье, будут включены в консолидированную претензию Украины к Российской Федерации по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В МинВОТ добавили, что в соответствии с Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" ответственность за материальный или нематериальный ущерб, нанесенный Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, возлагается на Российскую Федерацию в соответствии с принципами и нормами международного права.

Как сообщалось, на заседании 10 июля Кабмин установил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии Российской Федерации частное жилье. Соответствующее решение было принято по инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам. Поэтому собственники жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, смогут получить от государства денежную компенсацию. Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный ее размер составит 300 тыс. грн.

Владельцы разрушенного на Донбассе жилья смогут получить денежную компенсацию

Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации. Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должны быть разработаны МинВОТ.

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РФ, Жилье, Донбасс, Компенсации, МинВОТ.
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