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Вторник, 16.07.2019
Команда Зеленского инициирует реформирование сразу всей сферы безопасности
Команда Зеленского инициирует реформирование сразу всей сферы безопасности
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Команда Зеленского инициирует реформирование сразу всей сферы безопасности

Команда Зеленского инициирует реформирование сразу всей сферы безопасности
11:16 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Команда Президента Украины Владимира Зеленского намерена разработать и подать на принятие парламента сразу пакет законов по реформированию сектор безопасности.

"Что касается сектора безопасности здесь есть несколько законопроектов, касающихся, во-первых, реформирования Службы безопасности Украины. Должна быть также гражданский надзор за службой. Служба финансовых расследований ... Это должен быть пакет, потому что здесь нельзя выбирать, например, один закон. Вот без реформы СБУ остальные сферы просто не реформируются, потому что все связано. Важно в комплексе все это принять и для Президента инициировать этот пакет законов", - заявил секретарь СНБО Александр Данилюк во время форум “Установления справедливости — повестка дня для будущего парламента” в Киеве, передает УНН.

По его словам, в частности в сфере оборонного заказа команда Президента хочет изменить ситуацию, когда 90% заказов происходят в тайном режиме, что позволяет многочисленным злоупотреблениям и неэффективному распределению средств, и установить "минимально целесообразную секретность", который применяется во многих странах мира.

При этом он добавил, что у Президента уверены в том, что соответствующие законы будут приняты парламентом.

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"Как только парламент эти законы примет, - потому что именно такие ожидания у общества, - конечно, будет определенное время на их имплементацию, но рубикон мы пройдем", - добавил он.

Напомним, реформа СБУ очень тесно связана с образованием нового органа, который возьмет на себя расследование экономических преступлений, которыми ранее занималась Служба безопасности.

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Все по теме:

Безопасность, СНБО, Александр Данилюк, Госбезопасность, Владимир Зеленский.
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