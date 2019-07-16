В Офисе Президента хотят сократить количество министерств до минимума

Новости Украины: В Офисе Президента планируют сократить аппарат КМУ.

Реформирование Кабинета министров Украины после внеочередных парламентских выборов будет предусматривать, в частности, уменьшение количества министерств.

Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка во время брифинга в рамках форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента".

"Количество министерств будет минимизировано. Но мы должны учитывать, что могут быть коалиционные переговоры с партнерами и, соответственно, формат Кабинета министров может меняться с учетом коалиционных договоренностей", - сказал Рябошапка.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагал в будущем сократить количество министерств до 12 с нынешних 19 с целью оптимизации работы всего правительства.

Кроме того, советник Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявлял, что команда Президента Украины Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.