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Пристайко о Маркиве: Украина помогает в этом судебном деле

Пристайко о Маркиве: Украина помогает в этом судебном деле
16:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Дело Виталия Маркива становится политическим и Украина доносит свою позицию Италии.

Дело в отношении осужденного в Италии бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива становится политическим, Украина доносит свою позицию Италии в связи с этой ситуацией, отмечает заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

"Государство Украина помогает в этом судебном деле. Работу ведут не только адвокаты. За кулисами ведется дипломатическая работа. Итальянской власти, хотя она официально не вовлечена, много раз объясняли, что мы не допустим такого обращения с нашими людьми. Более того, это дело становится политическим", - сказал Пристайко на брифинге во вторник в Киеве.

Замглавы Офиса президента указал, что в этом деле есть специфические моменты, которые влияют на решение суда. В частности, это итальянское гражданство Маркива.

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При этом он подчеркнул, что "судебные дела – достаточно чувствительная вещь". "Мы не хотим давать оружие тем, кто скажет, что официальная власть Украины вмешивается и давит. Для этого существует консул, который имеет право выступать от имени украинского государства в суде. Все другие механизмы тоже используются", - пояснил Пристайко.

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Украина, Италия, МИД Украины, Вадим Пристайко, Виталий Маркив.
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