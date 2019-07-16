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Климкин: Можем ООН наш язык как официальный предложить

Климкин: Можем ООН наш язык как официальный предложить
16:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Украинский язык можно предложить для утверждения официальным языком в ООН.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что украинский язык можно предложить для утверждения официальным языком в Организации Объединенных Наций.

Об этом министр написал в Facebook.

Климкин заявил, что сегодня российский представитель с трибуны Совета безопасности ООН в очередной раз собирается рассказывать о притеснениях русского языка в Украине. ”Ну, чтобы понять уровень этих притеснений, достаточно пройтись по центру Киева и своими ушами услышать, как в нашей столице ”зверски” притесняют русский на бытовом уровне”, - отметил Климкин.

”Но я не об этом. Сегодня представитель России будет говорить по-русски. Потому что еще при создании ООН в 1945 году Устав был издан в том числе и на русском языке, а в 1946 году он стал одним из официальных языков уважаемой организации. Но время проходит. СССР, который был основателем ООН, уже не существует. И чем, скажите, русский до сих пор так важен? Почему, скажем, не польский, немецкий или, например, хинди? Не пришло ли время пересмотреть эту систему? Можно и более глобально, можно поговорить и о системе Совета безопасности, и о праве вето, но если всех так интересует языковой вопрос, можем начать и с него”, - подчеркнул Климкин.

Он напомнил, что МИД сейчас активно продвигает различные инициативы по утверждению украинского языка и транслитерации.

”Успешной оказалась, например, наша кампания #KyivNotKiev. Работаем над правописанием других городов. Так же помню, как в 2014 году решили проводить заседания в ГУАМ на английском, а не на русском. Нас поддержали. Можем, собственно, и ООН наш язык как официальный предложить. А что, Украина тоже основатель”, - заявил Климкин.

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По его убеждению, времена сейчас действительно меняются. ”И какой-то определяющей роли русского языка в архитектуре международных отношений я сегодня не вижу”, - отметил министр.

”И это я еще молчу о российском циничном маневре провести это заседание и за несколько дней перед нашими выборами, и буквально накануне пятой годовщины MH17”, - добавил глава МИД.

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ООН, Украинский язык, Совбез ООН, МИД Украины, Павел Климкин.
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