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Зеленский надеется на плодотворное сотрудничество с новой главой Еврокомиссии

Зеленский надеется на плодотворное сотрудничество с новой главой Еврокомиссии
07:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Урсуле фон дер Ляйен с новой должностью.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на тесное и плодотворное сотрудничество с новым председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мои искренние поздравления Урсуле фон дер Ляйен в связи с избранием ее в качестве первой женщины-президента Европейской комиссии. Желаю вам больших успехов, с нетерпением жду совместной работы и тесного сотрудничества с вами для дальнейшего развития прочных отношений Украины и ЕС", - написал он в своем Twitter во вторник вечером.

Как сообщалось, депутаты Европарламента проголосовали во вторник в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

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Все по теме:

Еврокомиссия, Сотрудничество, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский.
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